29,3 млрд рублей выделят в Татарстане на нацпроекты в 2023 году

В этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане будет выделено 29,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

В регионе ведутся работы по 13 национальным и 48 региональным проектам. Средства буду направлены на 2 объекта, реализуемые по нацпроекту «Демография», а также на 17 объектов культуры, девять – образования, 145 – здравоохранения, 5 – экологии. Также профинансируют работы по 133 дорожным объектам и 61 – по инфраструктуре и благоустройству.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.