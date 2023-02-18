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29,3 млрд рублей выделят в Татарстане на нацпроекты в 2023 году
В этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане будет выделено 29,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.
В регионе ведутся работы по 13 национальным и 48 региональным проектам. Средства буду направлены на 2 объекта, реализуемые по нацпроекту «Демография», а также на 17 объектов культуры, девять – образования, 145 – здравоохранения, 5 – экологии. Также профинансируют работы по 133 дорожным объектам и 61 – по инфраструктуре и благоустройству.
Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
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