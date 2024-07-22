292 студента из Татарстана получили по 1 млн рублей на свои проекты

292 учащихся из вузов Татарстана стали победителями V очереди конкурса «Студенческий стартап». Каждый из них получил по 1 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщил в своем телеграм-канале глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Он напомнил, что в этом году для участия в конкурсе поступило более 7,7 тысячи заявок. 2 тысячи студентов стали победителями. По числу лидеров Татарстан занял второе место после Москвы.

По словам Хайруллина, более 67% заявок, получивших поддержку, относятся к приоритетным для страны сферам. Это цифровые технологии, креативные индустрии, создание новых приборов, медицинские, химические, биотехнологиии ресурсосбережение.

36% стартапов-победителей из Татарстана относятся к IT-направлению. К примеру, это такие проекты, как «Создание системы распознавания мышечных сигналов для бионической руки», «Онлайн-тренажер «Диагностика звукопроизношения», «Библиотека методов автоматизированного машинного обучения».

Полный перечень победителей опубликован по ссылке.