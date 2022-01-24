29 января пройдет первая жеребьевка квартир для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина»

Первый этап распределения квартир для пострадавших дольщиков ЖК «Золотая середина» в компенсационном доме по ул. Гареева пройдет в предстоящую субботу, 29 января. Жеребьевка состоится в прямом эфире аккаунта Фонда поддержки дольщиков РТ. Начало процедуры запланировано на 11.00.

Как отмечают в фонде, в первой жеребьевке участвует 101 квартира, что составляет более 70% от помещений пострадавших дольщиков дома №3 ЖК «Золотая середина». В фонде также напоминают, что присутствовать на жеребьевке могут не более пяти пострадавших граждан. Такие правила утверждены советом фонда.

С дольщиками после проведения жеребьевки будут заключены соглашения на новые квартиры. Их граждане смогут получить после ввода объекта на ул. Гареева в эксплуатацию.

Компенсационные дома для пострадавших дольщиков ЖК «Золотая середина» будут построены в Казани на улицах Аграрная и Рауиса Гареева.