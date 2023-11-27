29 ноября пройдет вебинар по вопросам урегулирования задолженности в условиях ЕНС

29 ноября пройдет бесплатный вебинар, на котором будут обсуждены вопросы урегулирования задолженности в условиях ЕНС. Спикером выступит начальник отдела урегулирования задолженности Элина Лекомцева Управления ФНС по РТ.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года уплата налогов осуществляется через единый счет Федерального казначейства. В связи с этим у многих компаний и индивидуальных предпринимателей возникают вопросы: что нужно знать о едином налоговом платеже и едином налоговом счете, как осуществляются зачет и возврат сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, как урегулировать задолженность в условиях ЕНС.

Предстоящий вебинар поможет разобраться во всех деталях и вопросах. Начало вебинара запланировано на 10 утра. Участие в нем бесплатное, необходима предварительная регистрация, которая доступна по ссылке.