Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 29 августа 2025 13:27

29 и 30 августа Казань примет международный турнир по конкуру на Приз Раиса РТ

Фото: Федерация конного спорта России

29 и 30 августа в столице Республики Татарстан пройдет международный турнир по конкуру на Приз Раиса РТ.

На площадке МКСК «Казань» соберутся сильнейшие всадники России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Литвы и Узбекистана, чтобы побороться за престижные призы и призовой фонд – 6 500 000 рублей.

29 августа в 17:00 состоится открытие соревнований с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой и министра спорта РТ Владимира Леонова.

Отметим, что в программе двухдневного турнира будут представлены маршруты для юных и опытных всадников. Специальные испытания – скоростной маршрут Speed&Music, маршрут SixBar на мощность прыжка лошади.

Фото: Федерация конного спорта России

Вход на соревнования будет бесплатным.

