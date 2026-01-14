287 тыс. туристов посетили Крым в новогодние праздники

В период новогодних каникул с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Крым принял 287 тыс. туристов. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

По словам министра, это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он пояснил, что в прошлом году новогодние каникулы были короче – до 8 января.

Ганзий также отметил широкий географический охват отдыхающих. «По всей Республике Крым были гости из Новосибирска, Красноярского края, представлена была практически вся Российская Федерация», – сказал он.

Министр подчеркнул, что высокий спрос на отдых в Крыму свидетельствует о востребованности региона как туристического направления и эффективности совместной работы всех участников индустрии гостеприимства.