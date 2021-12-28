28 января выберут «Мисс Казань-2022» и «Мисс Татарстан-2022»

26 декабря в Казани на сцене торгового центра «МЕГА» состоялся заключительный отборочный тур XXIV Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2022».

Кастинг проводился в два этапа. Первоначальный этап состоялся в Дирекции конкурса и заключался в индивидуальном собеседовании и демонстрации фигуры в купальнике. В результате отобрали 60 девушек, которые вышли на сцену в «МЕГЕ».

За право стать финалисткой конкурса соревновались претендентки из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы, Зеленодольска, Альметьевска, а также из районов республики. Девушки выходили на сцену в платьях бренда «Tvoi Fason», демонстрируя дефиле и умение держаться на сцене, представлялись и отвечали на вопросы жюри.

В жюри отборочного тура конкурса были представители партнеров конкурса, средств массовой информации и скауты международных модельных агентств.

Был сформирован предварительный состав — 45 финалисток, в него вошли также победительницы зональных конкурсов. На сайте www.misstatarstan.ru с 31 декабря будут размещены фотографии девушек и открыто голосование. Нужно отправить СМС на номер 5544 с кодовым словом «мисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Мисс Зрительские симпатии».

В период подготовки к финалу состоится предварительный конкурс «Beauty Round», где определятся победительницы в номинациях «Мисс Бикини» и «Мисс Талант». С конкурсантками будет заниматься профессиональная команда режиссеров, хореографов, стилистов, фотографов, дизайнеров одежды. Окончательный состав финалисток жюри определит по результатам этой подготовки, и в финальном шоу на сцену традиционно выйдут 30 самых красивых девушек Татарстана.

В финале определят обладательниц двух главных титулов: «Мисс Казань-2022» и «Мисс Татарстан-2022». Победительницы конкурса будут представлять Татарстан в Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» и в других российских и международных проектах.

Финал конкурса состоится 28 января в КРК «Пирамида». Шоу будет ярким праздником стиля, моды и красоты.