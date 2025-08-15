2,8 тыс. наблюдателей и новая защита бюллетеней: как в Татарстане готовятся к выборам

Общественная палата Татарстана уже семь лет готовит наблюдателей, которые работают на выборах по золотому стандарту – чек-листу из 70 пунктов. Кто может стать наблюдателем, как будут защищены бюллетени и когда в СМИ появится больше информации о кандидатах, рассказали на брифинге в «Точке выбора».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общественная палата РТ направит 2,8 тыс. наблюдателей

Общественный мониторинг за выборами в Татарстане ведется не первый год, но с 2018 года право общественного контроля за выборами закреплено за Общественной палатой республики законодательно. Об этом на брифинге в пространстве «Точка выбора» сказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она напомнила о требованиях, которые предъявляются к желающим работать наблюдателями на выборах в Татарстане. Ими могут стать граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Республики Татарстан. Не допускаются к наблюдению выборные должностные лица, депутаты, судьи, прокуроры, главы администраций, а также члены комиссий с правом решающего голоса. Наблюдателями также не могут стать граждане, признанные иностранными агентами.

Всего на выборах в Единый день голосования в РТ будут задействованы 2,8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты РТ.

«Мы направляем наблюдателей на каждый избирательный участок. В самой Общественной палате будет создан штаб общественного наблюдения, где будут работать представители общественных организаций, которые заключили с нами соглашение, в течение всего дня голосования. Будет работать ситуационный центр, который в режиме онлайн ведет мониторинг хода голосования в республике. Мы всегда на связи с нашими наблюдателями. Квалифицированные юристы и практики могут дать совет или пояснения по действующему законодательству», –сказала Валеева.

Зиля Валеева: «Золотой стандарт – это своеобразный чек-лист, по которому работают наблюдатели» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественной палатой РТ создан золотой стандарт наблюдения, который сейчас состоит из 70 пунктов. Этот список для наблюдателей меняется под конкретную избирательную кампанию.

«Золотой стандарт – это своеобразный чек-лист, по которому работают наблюдатели», – пояснила Валеева.

Как защитят бюллетени на осенних выборах в Татарстане?

В Татарстане утвердили макеты бюллетеней для избирательной кампании Раиса РТ и депутатов Государственного Совета РТ.

«Абсолютно все те же степени защиты, и они крайне важны. Тангирная сетка, зеленый цвет на выборах Раиса Республики Татарстан. Узор тангирной сетки – он уникальный, он не поддается подделке. И плюс в правом углу будет стоять печать участковой избирательной комиссии, две подписи членов комиссии с правом решающего голоса на бюллетене», – пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он рассказал, что на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 будут применять новую степень защиты – микрошрифт.

«Что такое микрошрифт? Эта линейка издали смотрится как линейка, а если специалист рассмотрит ее через линзу, она будет создана из микрошрифта, на котором написано: ‘’Выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан’’», – пояснил Кондратьев.

Андрей Кондратьев: «На дополнительных выборах депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 будут применять новую степень защиты – микрошрифт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С его слов, это дорогостоящая система печати. Вероятно, что эта дополнительная степень защиты будет использоваться на всех бюллетенях на выборах депутатов Государственной Думы.

«Мы пробуем сейчас наши полиграфические мощности, смотрим, как это будет работать на выборах депутата Государственного Совета Республики», – сказал Кондратьев.

Агитация в СМИ Татарстана начнется завтра

Предвыборная агитация в СМИ Татарстана начнется завтра, 16 августа, и продлится до 13 сентября – до дня тишины.

«Завтра у нас наступает агитационный период в средствах массовой информации. Мы ждем дебатов, мы ждем рекламных роликов, мы ждем выступлений кандидатов на телеканалах. Безусловно, в этом есть очень серьезный интерес к избирательной кампании, поскольку на горячей линии на втором месте у нас вопросы ‘’Когда мы увидим кандидатов?’’, ‘’Где мы можем посмотреть информацию о кандидатах?’’», – сказал председатель ЦИК РТ.

Ранее состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени, в которой приняли участие три государственных региональных организаций телерадиовещания: филиал ВГТРК ГТРК «Татарстан» (2 телеканала, 1 радиоканал), АО «ТНВ» (1 телеканал и 1 радиоканал), АО «Татмедиа» (2 телеканала и 5 радиоканалов).

В перечень негосударственных СМИ, которые вправе предоставлять на платной основе эфирное время, печатную площадь и площадь в сетевом издании, вошли 6 телеканалов, 15 радиоканалов, 8 периодических печатных изданий, 17 сетевых изданий.

ЦИК РТ напомнил имена кандидатов на осенних выборах

Председатель ЦИК республики подвел итоги этапа регистрации кандидатов на выборах в Единый день голосования – 2025.

На выборах Раиса Татарстана зарегистрированы четыре кандидата:

Рустам Минниханов («Единая Россия»);

(«Единая Россия»); Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Руслан Юсупов (ЛДПР);

(ЛДПР); Хафиз Миргалимов (КПРФ).

На дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана в Мелекесском одномандатном избирательном округе №18 зарегистрированы четыре кандидата:

Татьяна Мухина (КПРФ);

(КПРФ); Раиль Минегалиев («Новые люди»);

(«Новые люди»); Диана Полева (ЛДПР);

(ЛДПР); Андрей Фомичев (самовыдвижение).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления 11,4 тыс. кандидатов заявились на 7,5 тыс. мандатов. Это кандидаты от партий «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Порядка 2,5 тыс. кандидатов – самовыдвиженцы.

Кондратьев рассказал, что 13 кандидатам отказали в регистрации на муниципальных выборах в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кому из кандидатов отказали в регистрации на муниципальных выборах в Татарстане?

Кондратьев рассказал, что 13 кандидатам отказали в регистрации на муниципальных выборах в Татарстане.

«Безусловно, есть те кандидаты, которым мы отказали в регистрации. Отказывают участковые избирательные комиссии на местах, они также рассматривают каждое заявление, каждую регистрацию. И вот 13 кандидатам наши участковые избирательные комиссии отказали», – сказал Кондратьев.

Причины, по которым было отказано кандидатам, разные. Например, доля недостоверных или недействительных подписей в поддержку выдвижения превысила установленную законом предельную величину. Ряд кандидатов не предоставили необходимые документы. Были кандидаты, у которых отсутствует пассивное избирательное право, так как они являются гражданами иностранного государства. Есть кандидаты, которые сами сняли себя с регистрации.

«Один кандидат заявился сразу в 18 округах в Азнакаево. Безусловно, мы понимаем, что невозможно заявиться и участвовать в выборах в 18 округах. В 17 округах ему было отказано, потому что он заявился в разных округах. В одном округе отказано потому, что он скрыл свою судимость», – пояснил Кондратьев.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки на всей территории республики будут открыты с 7:00 до 20:00.