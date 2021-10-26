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Ру Тат
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26 октября 2021  11:54

28 октября в Ратуше состоится очередная сессия Казгордумы

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28 октября в Ратуше пройдет Х сессия Казгордумы четвертого созыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Планируется, что заседание откроется в 10:00.

На повестке дня обсуждение семи основных вопросов, среди которых – благоустройство дворов столицы республики, совершенствование и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры, согласовывание проекта Указа Президента РТ «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Татарстана на 2022 год» и прочее.

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