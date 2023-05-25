28 мая в Казани приостановят движение двух троллейбусов

Из-за масштабного перекрытия дорог 28 мая в Казани изменится схема движения троллейбусов. Два маршрута – №2 и №6 – на время приостановят движение, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В связи с перекрытием улицы Пушкина движение троллейбуса №2 будет закрыто с 5.30 до 14.00. троллейбусы №№ 3, 5, 7 будут разворачиваться до остановки «Площадь Свободы».

Движение троллейбуса № 6 будет закрыто также с 5.30 до 14.00 из-за перекрытия улицы Салимжанова. Разворот троллейбусов №№ 8, 12 будет осуществляться на Танковом кольце.

Напомним, завра стартует «Казанский марафон», из-за этого в центре города ограничат движение по многим улицам. Накануне Комитет по транспорту опубликовал схему масштабного перекрытия дорог.