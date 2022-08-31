28 эстонских компаний попросили освободить их от санкций ЕС против России

28 компаний из Эстонии попросили освободить их от антироссийских санкций. Они намерены продолжить получать нефтепродукты из РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Министр отметил, что в таком случае эстонцы должны знать «в лицо» тех, кто хочет продолжить торговать нефтью с РФ. «Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил глава МИД, отметив, что подобное не противоречит коммерческой тайне.

Напомним, что по санкциям Евросоюза правительства и другие госорганы должны остановить действие уже запущенных контрактов с российскими компаниями до 10 октября.

В перечне компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.

Запад начал ужесточать санкции против РФ с началом спецоперации на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.