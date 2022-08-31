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Политика
31 августа 2022  07:28

28 эстонских компаний попросили освободить их от санкций ЕС против России

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28 компаний из Эстонии попросили освободить их от антироссийских санкций. Они намерены продолжить получать нефтепродукты из РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Министр отметил, что в таком случае эстонцы должны знать «в лицо» тех, кто хочет продолжить торговать нефтью с РФ. «Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил глава МИД, отметив, что подобное не противоречит коммерческой тайне.

Напомним, что по санкциям Евросоюза правительства и другие госорганы должны остановить действие уже запущенных контрактов с российскими компаниями до 10 октября.

В перечне компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.

Запад начал ужесточать санкции против РФ с началом спецоперации на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

#Эстония #нефть #санкции
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