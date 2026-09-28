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Общество 28 сентября 2026 10:36

275 тысяч татарстанцев не смогли выехать за границу из-за долгов

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В Татарстане 275 тысяч должников ограничены в праве выезда за границу. Из них 11,6 тысяч человек – за невыплату алиментов, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Проверить наличие задолженности и получить консультацию специалистов жители республики могли в аэропорту Казани, где прошла акция «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Судебные приставы рассказывали о способах проверить долги дистанционно – это можно сделать через «Банк данных исполнительных производств» и личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, любой желающий мог оплатить свои долги на месте и избежать неприятностей при выезде из страны.

«Проверьте свои долги заранее – это позволит избежать ограничений при планировании поездок!» – призывают судебные приставы.

#УФССП по РТ #долги #долги по алиментам #Аэропорт Казани
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