275 тысяч татарстанцев не смогли выехать за границу из-за долгов

В Татарстане 275 тысяч должников ограничены в праве выезда за границу. Из них 11,6 тысяч человек – за невыплату алиментов, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Проверить наличие задолженности и получить консультацию специалистов жители республики могли в аэропорту Казани, где прошла акция «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Судебные приставы рассказывали о способах проверить долги дистанционно – это можно сделать через «Банк данных исполнительных производств» и личный кабинет на Госуслугах. Кроме того, любой желающий мог оплатить свои долги на месте и избежать неприятностей при выезде из страны.

«Проверьте свои долги заранее – это позволит избежать ограничений при планировании поездок!» – призывают судебные приставы.