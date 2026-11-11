27 тонн резины – в утиль: верхнеуслонцы разгрузили район от старых покрышек

Инициатором акции выступила экоактивистка Алена Лесникова. Ее поддержали районная администрация и глава муниципалитета Евгений Варакин. Для организатора это уже вторая подобная инициатива. В следующем году акцию планируют повторить.

В сборе участвовали жители всех населенных пунктов района. Некоторые главы сельских поселений привозили старые покрышки целыми партиями – по несколько сотен штук. Благодаря акции удалось ликвидировать несанкционированные свалки автомобильной резины.

Организаторы поблагодарили жителей за участие, а также МУП «Волжанка» и его руководителя Дмитрия Коткова. Предприятие предоставило технику и сотрудников для своевременного вывоза собранных покрышек.