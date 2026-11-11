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Общество 11 ноября 2026 12:10

27 тонн резины – в утиль: верхнеуслонцы разгрузили район от старых покрышек

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27 тонн резины – в утиль: верхнеуслонцы разгрузили район от старых покрышек
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
Свыше 27 тонн изношенных автомобильных покрышек собрали жители Верхнеуслонского района в рамках экологической акции. Всю резину за пять дней вывезли пятью фурами на дальнейшую переработку.

Инициатором акции выступила экоактивистка Алена Лесникова. Ее поддержали районная администрация и глава муниципалитета Евгений Варакин. Для организатора это уже вторая подобная инициатива. В следующем году акцию планируют повторить.

В сборе участвовали жители всех населенных пунктов района. Некоторые главы сельских поселений привозили старые покрышки целыми партиями – по несколько сотен штук. Благодаря акции удалось ликвидировать несанкционированные свалки автомобильной резины.

Организаторы поблагодарили жителей за участие, а также МУП «Волжанка» и его руководителя Дмитрия Коткова. Предприятие предоставило технику и сотрудников для своевременного вывоза собранных покрышек.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
#Экология
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