На главную ТИ-Спорт 28 ноября 2025 17:39

27 стран «ЗА», а 15 «ПРОТИВ» возвращение российских гимнастов на мировую арену

Фото: sportgymrus.ru

Накануне в Праге прошел конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на котором состоялось голосование на предмет допуска российских гимнастов на международную арену под эгидой организации с 1 января 2026 года.

Большинство, 27 государств, поддержали данную инициативу, а 15 высказались против, также три страны воздержались от ответа, а одна из делегаций вовсе не приняла участия данном в голосовании.

Напомним, с 2022 года российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях. Правда в некоторых видах спорта россиянам разрешается выступать под нейтральным флагом и гимном.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) официально допустила российских спортсменов выступать под собственным флагом и гимном на ближайших соревнованиях Большого шлема, который проходит в ОАЭ Абу-Даби с 28 по 30 ноября.

Конгресс Европейского гимнастического союза прошел в столице Чехии, в Праге с 28 по 29 ноября 2025 года.

#спортивная гимнастика #Художественная гимнастика #акробатика
