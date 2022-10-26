27 октября Путин примет участие в заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин 27 октября примет участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что тема заседания в этом году звучит как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

В мероприятии принимают участие 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. Из-за изменившейся геополитической ситуации в 2022-м намного шире представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 году. За прошедшие годы в его работе приняли участие более 1 000 представителей мирового научного сообщества из 84 стран.