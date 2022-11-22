27 ноября в Казани пройдет акция по приему вторсырья на переработку

В это воскресенье, 27 ноября, в Казани пройдет экологическая акция по приему вторсырья на переработку. Горожане смогут сдать пластик и другие отходы с 10 утра и до 12.30 по адресу: проспект Победы, 141.

Волонтеры будут принимать ПЭТ-бутылки, стекло, ПНД-пластик (флаконы, канистры с маркировкой HDPE-2, LDPE-4), блистеры от лекарств, корм для животных, горшки для цветов, винные пробки (не пластиковые). Более подробный список того, что можно будет сдать, а что нет, приведен в группе проекта «Экологично» во «ВКонтакте».