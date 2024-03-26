27 марта главный пристав Татарстана вместе с зампрокурора РТ проведут прием граждан

В среду, 27 марта, заместитель прокурора РТ Ильнур Ибрагимов и руководитель Главного управления ФССП России по РТ Анвар Закиров проведут прием граждан.

Встреча с населением будет посвящена вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. У каждого желающего будет возможность задать свои вопросы и получить профессиональную консультацию.

Мероприятие пройдет в здании Прокуратуры Республики Татарстан, по адресу: Казань, ул. Кремлевская, 14. Начало приема в 10.00.

Для предварительной записи на прием звоните по телефонам: 8(843) 291 19 25, 8 (843) 291 18 00.