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27 марта главный пристав Татарстана вместе с зампрокурора РТ проведут прием граждан
В среду, 27 марта, заместитель прокурора РТ Ильнур Ибрагимов и руководитель Главного управления ФССП России по РТ Анвар Закиров проведут прием граждан.
Встреча с населением будет посвящена вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве. У каждого желающего будет возможность задать свои вопросы и получить профессиональную консультацию.
Мероприятие пройдет в здании Прокуратуры Республики Татарстан, по адресу: Казань, ул. Кремлевская, 14. Начало приема в 10.00.
Для предварительной записи на прием звоните по телефонам: 8(843) 291 19 25, 8 (843) 291 18 00.
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