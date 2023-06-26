27 июня на казанской телебашне включится подсветка в честь Курбан-байрама

Завтра, 27 июня, на казанской телебашне филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» будет транслироваться сценарий архитектурно-художественной подсветки с поздравлением по случаю начала Курбан-байрама.

Иллюминацию можно будет увидеть в период с 9 и до 11 часов вечера.

Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников. Согласно указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова, 28 июня объявлен в Татарстане нерабочим праздничным днем.