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27 июня на казанской телебашне включится подсветка в честь Курбан-байрама
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Завтра, 27 июня, на казанской телебашне филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» будет транслироваться сценарий архитектурно-художественной подсветки с поздравлением по случаю начала Курбан-байрама.
Иллюминацию можно будет увидеть в период с 9 и до 11 часов вечера.
Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников. Согласно указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова, 28 июня объявлен в Татарстане нерабочим праздничным днем.
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