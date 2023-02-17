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27 февраля в Ратуше пройдет отчетная XXI сессия Казгордумы
XXI отчетная сессия Казанской городской Думы состоится 27 февраля в 9.30 в Ратуше. Решение об этом приняли депутаты на заседании президиума Казгордумы, которое прошло сегодня под председательством мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Депутаты планируют обсудить 7 вопросов:
Отчет о деятельности Мэра города Казани за 2022 год;
Отчет о деятельности Казанской городской Думы за 2022 год;
Отчет о деятельности руководителя Исполнительного комитета г.Казани и деятельности Исполнительного комитета г.Казани за 2022 год;
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2022 год;
Отчет о деятельности Управления внутренних дел по городу Казани за 2022 год;
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС);
О составе Молодежного парламента города Казани.
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