27 февраля в Ратуше пройдет отчетная XXI сессия Казгордумы

XXI отчетная сессия Казанской городской Думы состоится 27 февраля в 9.30 в Ратуше. Решение об этом приняли депутаты на заседании президиума Казгордумы, которое прошло сегодня под председательством мэра Казани Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Депутаты планируют обсудить 7 вопросов:

Отчет о деятельности Мэра города Казани за 2022 год;

Отчет о деятельности Казанской городской Думы за 2022 год;

Отчет о деятельности руководителя Исполнительного комитета г.Казани и деятельности Исполнительного комитета г.Казани за 2022 год;

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2022 год;

Отчет о деятельности Управления внутренних дел по городу Казани за 2022 год;

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС);

О составе Молодежного парламента города Казани.