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Общество 16 апреля 2024 11:45

27 апреля юристы бесплатно проконсультируют татарстанских садоводов

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День бесплатной юридической помощи по вопросам садоводческих и огороднических товариществ пройдет в Татарстане 27 апреля. Удаленное консультирование граждан проведут специалисты Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России и Татарского института переподготовки кадров агробизнеса.

С вопросами можно обращаться с 9.00 до 12.00 по телефону +7(843)500-00-76.

#бесплатная юридическая помощь #садоводы
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