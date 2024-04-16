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27 апреля юристы бесплатно проконсультируют татарстанских садоводов
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День бесплатной юридической помощи по вопросам садоводческих и огороднических товариществ пройдет в Татарстане 27 апреля. Удаленное консультирование граждан проведут специалисты Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России и Татарского института переподготовки кадров агробизнеса.
С вопросами можно обращаться с 9.00 до 12.00 по телефону +7(843)500-00-76.
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