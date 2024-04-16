27 апреля юристы бесплатно проконсультируют татарстанских садоводов

День бесплатной юридической помощи по вопросам садоводческих и огороднических товариществ пройдет в Татарстане 27 апреля. Удаленное консультирование граждан проведут специалисты Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России и Татарского института переподготовки кадров агробизнеса.

С вопросами можно обращаться с 9.00 до 12.00 по телефону +7(843)500-00-76.