260 тысяч, льготы и снаряжение – что получат контрактники батальонов «Алга» и «Тимер»

В Татарстане продолжается набор в два именных батальона – «Алга» и «Тимер», рассказал в своем интервью военный комиссар РТ Сергей Погодин.

23 июня Президент Республики Татарстан подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих из татарстанских батальонов. Контрактники получат разовую денежную выплату в 260 тысяч рублей. Помимо этого, военнослужащим полагаются и другие льготы – санаторно-курортное лечение, внеочередное зачисление детей в детские сады и школы.

Для успешного выполнения задач республикой в настоящее время закупается все необходимое. Это средства индивидуальной бронезащиты, аптечки с необходимым набором медикаментов, снаряжение и дополнительное оборудование.

У контрактников, которые участвуют в выполнении специальной военной операции на Украине, сумма денежного довольствия начинается от 150 тысяч рублей. Также они получают ежесуточные дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей, если участвуют в активных наступательных действиях.

Денежное довольствие контрактника складывается из нескольких составляющих: воинского звания, стажа службы, регионального коэффициента и по выполнению заданий. Есть также надбавки за выслугу лет, уровень физподготовки и так далее.

С начала специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля, из Татарстана защищать границы по контракту отправились свыше 700 человек.

Попасть в один из батальонов можно, выполнив необходимые условия – быть физически годным к службе, пройти медицинское, в том числе психолого-психиатрическое обследование.

С учетом того, что в Татарстане предлагаются хорошие условия для контрактников, служба в батальонах «Алга» и «Тимер» может представлять большой интерес и для жителей других регионов.

Контакт для подробной информации: 8(843) 221-44-52 с 9.00 до 20.00.