«260 тысяч за элитный лицей»: жительницу Казани судят за взятку при приеме детей в школу

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В Вахитовском суде Казани стартовало дело о даче взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых – местная жительница Ольга Дзебисова, обвиняемая в попытке незаконного устройства своих детей в школу-интернат «IT-лицей КФУ».

По версии следствия, женщина передала 260 тысяч рублей посреднице, которая пообещала помочь с зачислением детей без вступительных экзаменов. Однако деньги были присвоены, а дети так и не были приняты в лицей. В результате Дзебисова оказалась фигуранткой дела – ее обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

На заседание Ольга Дзебисова пришла самостоятельно, поскольку не находится под арестом. Ее интересы представляет адвокат по назначению.

Как выяснилось в суде, женщина работает в аптеке, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Следствие установило, что Дзебисова через знакомую вышла на некую Латыпову, которая якобы имела связи в лицее. Та назвала сумму и пообещала передать деньги людям, отвечающим за зачисление детей в лицей. Однако Латыпова присвоила деньги себе.

Сегодня в суде Дзебисовой огласили обвинение. Перед началом заседания ни она, ни ее адвокат не заявили никаких ходатайств.

Свою вину женщина признала. В ближайшее время ожидается судебное следствие, которое должно начаться с допроса свидетелей по делу.