«14 детских площадок и 2 спортивные площадки»: в Казани строят новый детсад на 260 мест

На улице Бухарская в Советском районе Казани начали строить новый детсад. Там будет предусмотрено 260 мест или 14 групп воспитанников по 14–20 человек. Разрабатывая проект, впервые учитывали оформление фасадов домов самого жилого комплекса, пишет мэрия столицы РТ.

Садик будет двухэтажным площадью 3 тыс. квадратных метров. Его построят на участке площадью свыше 9 тыс. «квадратов». На территории соорудят 14 детских площадок с теневыми навесами и еще две физкультурно-спортивные. Причем «свободные» 6 тыс. кв. м. обустроят так: 3 тыс. кв. метров озеленят, на 1,4 тыс. кв. м уложат асфальт, а на 1,2 тыс. кв. м обустроят тротуары.

Отметим, что около строящегося детсада расположен жилой массив Дальний. А рядом - на улице Родины – в 2024 году хотят построить школу на 1224 места.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что недавно в рамках первой очереди открыли Вознесенский тракт. И там уже вовсю строятся жилые микрорайоны. Именно поэтому задача властей – обеспечить людям качественную социнфраструктуру, отметил глава города.

Добавим, что в 2024-м в Казани хотят сдать три детских сада на 600 воспитанников к 1 сентября. Также детсад на 80 мест построят на улице Ягодинской, еще один садик - на 260 мест – в районе проспекта Заречье в Салават Купере.

Напомним, Казань удерживает лидерство среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по числу построенных образовательных учреждений. За 10 лет в столице Татарстана возвели 90 детсадов и 25 школ. Для строительства социальных объектов, особенно детских, используются любые имеющиеся возможности. Так, например, в микрорайонах, где нет свободных земельных участков для новых школ, а потребность в них велика, возводят дополнительные корпуса имеющихся учреждений, которые по размерам порой превосходят основные здания. В Казани сейчас забронированы земельные участки для строительства 134 детских садов и 63 школ.

фото: мэрия Казани