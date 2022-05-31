2,6 тыс. жителей РТ за 5 лет бросили курить, обратившись в кабинеты при наркодиспансере

Более 2 600 человек отказались от никотиновой зависимости, обратившись за помощью в кабинеты отказа от курения, которые с 2013 года работают в Татарстане на базе Республиканского клинического наркологического диспансера.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе диспансера, всего за последние пять лет 3 300 татарстанцев обратились за помощью в кабинеты отказа от курения.

Консультации специалистов по вопросам того, как справиться с никотиновой зависимостью, проводят сегодня в филиалах наркодиспансера в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске. Врачи-психиатры-наркологи принимают пациентов бесплатно.

Специалист даст индивидуальные рекомендации, как отказаться от курения немедикаметнозным способом, а также при помощи препаратов. Во время углубенной консультации врач проанализирует статус курения, оценит риски развития заболеваний, которые возникают из-за курения, а также степень зависимости от никотина, наличие мотивации на то, чтобы бросить курить и тип курительного поведения.

По словам врачей, период, когда пришла пора бросить курить, называется «состоянием готовности». В этом статусе курильщик может находиться долго, если не будет мотивации и смелости на определенные действия. В такой ситуации специалист кабинета по отказу от курения поможет пациенту сделать нужный шаг и поддержит его мотивацию на высоком уровне.

Телефон кабинета отказа от курения: (843) 272 19 82 (по будням с 9 до 16 часов).