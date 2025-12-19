В Татарстане 26 пенсионеров получили приемные семьи

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

26 пенсионеров Татарстана получили приемные семьи, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Этот проект был поддержан Рустам Миннихановым, потому что [это] у нас в традиции, в крови и менталитете – мы с вами не бросаем соседей и пожилых людей, на селе – тем более», – прокомментировала Зарипова.

С 2019 года в республике в рамках регионального проекта «Старшее поколение» сначала национального проекта «Демография», а с 2025 года – национального проекта «Семья» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Участниками СДУ в 2025 году являются 74 медицинских организации и 82 учреждения социального обслуживания, в том числе 2 негосударственных поставщика социальных услуг. По состоянию на 17 декабря 2025 года услугами СДУ охвачено 6 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в уходе.

С 15 июня 2021 года в республике для граждан пожилого возраста и инвалидов, включенных в СДУ, предусмотрено предоставление бесплатного социального пакета – определенного набора услуг по уходу в зависимости от уровня нуждаемости пожилого (инвалида) в постороннем уходе.

Социальный пакет предоставляется в объеме от 7 до 28 часов в неделю в зависимости от уровня нуждаемости в постороннем уходе. Если раньше социальные услуги на дому предоставлялись с периодичностью 2-3 раза в неделю, то теперь услуги по уходу могут оказываться ежедневно по несколько часов.

В настоящее время бесплатный социальный пакет на дому получает 5 651 человек.

Для создания комплексной системы СДУ в республике реализуются стационарозамещающие технологии:

«Приемная семья для пожилого человека» – создано 26 приемных семей;

«Школа ухода» – за 2019-2025 годы принципам ухода на дому обучились 16,1 тыс. человек, в том числе в 2025 году – 2,7 тыс. человек;

на базе 45 комплексных центров социального обслуживания населения открыты пункты проката технических средств реабилитации. За 2022-2025 годы услугами воспользовались 4,5 тыс. человек (в 2025 году – 2,2 тыс. человек);

отделения (группы) дневного пребывания для пожилых и инвалидов начали открываться в республике на базе центров реабилитации инвалидов, комплексных центров социального обслуживания населения с 2020 года. За 2020-2025 годы услуги получили 5,5 тыс. человек (в 2025 году – 1 тыс. человек).

Ежегодно граждане старше 65 лет, проживающие в сельской местности, доставляются в медицинские организации для прохождения диспансеризации и обследования. По состоянию на 12 декабря 2025 года доставлено более 39 тыс. человек.