26 ноября завершится прием заявок на конкурс «Лучший молодой преподаватель года»

В Татарстане завершается прием заявок на республиканский конкурс «Лучший молодой преподаватель года». Он проходит с 19 октября по 26 ноября.

Участниками конкурса могут стать преподаватели вузов Татарстана от 25 до 35 лет включительно со стажем работы не менее двух лет, а также при наличии достижений в научно-исследовательской деятельности и проактивной позиции.

Конкурс пройдет в заочном и очном форматах. На заочном этапе конкурсанту необходимо предоставить творческое видео с самопрезентацией на тему «Почему я решил стать преподавателем в вузе?», решение преподавательского кейса и портфолио достижений. По результатам заочного этапа будут отобраны 30 конкурсантов для участия в очном этапе.

Очный этап будет проходить с 20 декабря 2023 года по 15 января 2024 года в форматах представления используемых педагогических технологий, деловых игр и открытых лекций.

Победитель конкурса получит 500 тысяч рублей. За второе место участников наградят 350 тыс. рублей, за третье – 250 тыс. Кроме того, лучший молодой преподаватель сможет претендовать на включение в кадровый резерв Раиса РТ.

Конкурс проходит под патронажем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Цель конкурса — выявить талантливых молодых преподавателей вузов и простимулировать рост их профессиональной компетентности.

Более подробная информация о конкурсе представлена на сайте.