Жители еще 26 деревень и сел Татарстана смогут пользоваться высокоскоростным интернетом

В 26 деревнях и селах Татарстана проведут высокоскоростной интернет – подготовительные работы уже начались. Об этом передает пресс-служба Минцифры республики.

«Высокоскоростной интернет сегодня – это такая же необходимость, как свет, вода или газ. Поэтому ликвидация цифрового неравенства между городом и селом является одной из приоритетных задач Министерства цифрового развития Татарстана. Благодаря реализации федеральной программы жители малонаселенных деревень и сел впервые получат доступ к высокоскоростному мобильному интернету», – сказал министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

По его словам, к 2030 году высокоскоростной интернет появится в 624 сельских поселениях республики. Ожидается, что базовые станции установят в поселениях Сабинского, Арского, Камско-Устьинского, Мамадышского, Азнакаевского, Бавлинского, Рыбно-Слободского, Актанышского, Кукморского, Алексеевского, Высокогорского, Елабужского, Новошешминского, Зеленодольского, Тукаевского и Апастовского районов республики.

Напомним, программа устранения цифрового неравенства реализуется благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.