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Политика
22 апреля 2022  19:33

26 апреля Путин примет в Москве генсека ООН

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26 апреля в Москву прибудет генсек ООН Антониу Гутерриш для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Также гость встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [Гутерриш] также будет принят Президентом России Владимиром Путиным», – рассказал представитель Кремля.

В офисе генсека подтвердили, что он отправится в Москву. Гутерриш хочет обсудить шаги по прекращению огня на Украине, сообщает ТАСС. 

#Владимир Путин #гутерреш антониу
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