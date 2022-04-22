26 апреля Путин примет в Москве генсека ООН

26 апреля в Москву прибудет генсек ООН Антониу Гутерриш для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Также гость встретится с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [Гутерриш] также будет принят Президентом России Владимиром Путиным», – рассказал представитель Кремля.

В офисе генсека подтвердили, что он отправится в Москву. Гутерриш хочет обсудить шаги по прекращению огня на Украине, сообщает ТАСС.