257 участников из 12 районов: в Альметьевске открылся фестиваль «Наше время»

В ДК «Нефтьче» в Альметьевске состоялось открытие зонального этапа фестиваля «Наше время – Безнең заман». На участие в Альметьевском туре подали 39 заявок, на сцену выйдут 257 представителей из 12 муниципальных районов Татарстана: Азнакаевского, Актанышского, Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского, Лениногорского, Новошешминского, Нурлатского, Сармановского, Спасского, Черемшанского и Чистопольского, сообщают организаторы.

В общекомандном зачете за главные призы фестиваля – «Гран-при», «Герои нашего времени» и «Достояние нашего времени» — будут бороться четыре команды: Исполком Новошешминского района, объединенная первичная профсоюзная организация ПАО «Татнефть», Нурлатская территориальная первичная профсоюзная организация, первичная организация профсоюза работников здравоохранения РФ ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» и Межрегиональная профсоюзная организация «Татнефть Профсоюз».

Отдельные исполнители и творческие коллективы представят работы в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

На церемонии открытия собравшихся приветствовали почетные гости и члены жюри. Первое слово предоставили исполняющей обязанности заместителя руководителя Исполкома Альметьевского района Ирине Павловской.

«Когда наша молодежь заканчивает вузы и идет на предприятия работать – начинается новый этап жизни. И фестиваль "Наше время – Безнең заман" занимает в этой жизни достойное место: наполняет эмоциями, радостью от встречи с искусством и творческим вдохновением. Все это мы увидим на этой сцене», – сказала она.

Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, почетный наставник РФ, член Союза театральных деятелей России, генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов подчеркнул, что главное – объединение одаренных людей и творческое братство.

«Главное, что мы вместе. Главное, что мы любим своих родных и близких. Главное, что мы уважаем наших отцов и прадедов, которые боролись с фашизмом. Я бы хотел поклониться им всем за мир, который они нам подарили. Я уверен, что уже скоро люди будут выстраиваться в очереди, чтобы жить в России», – сказал он.

Заслуженный артист Татарстана и Крыма, режиссер-постановщик детского семейного телеканала «Радость моя» Дмитрий Платонов поделился эмоциями, которые фестиваль дарит членам жюри.

«Вы не видели, что происходит за кулисами, когда встречаются члены жюри. Мы обнимаемся, улыбаемся. У нас праздник, который дарите вы!» – признался он.

Эту эмоциональную волну поддержал заслуженный работник культуры Татарстана, президент Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик», хореограф-постановщик Владимир Аносов.

«Ваше творчество делает эту осень по-настоящему красивой. Чтобы жить и радоваться, нужно только две вещи: любить и радоваться», – обратился он к артистам.

Заслуженный работник культуры РТ, член Союза театральных деятелей России, актриса, певица, продюсер, начальник управления по художественному персоналу и репертуарной деятельности, заведующий труппой МХАТ им. М. Горького Алина Ивах пожелала артистам не снижать накала эмоций.

«Я невероятно люблю, когда люди труда занимаются творчеством. Я желаю вам яркости жизни и желаю дарить эту яркость жизни всем, кто находится рядом с вами!» – сказала она.

На протяжении двух отборочных дней члены жюри отсмотрят около 70 художественных номеров, большинство из которых посвящены Году воинской и трудовой доблести.

Обязательной частью всех зональных этапов остается образовательная программа с мастер-классами от членов жюри – ведущих мастеров искусств федерального и республиканского уровня. Участников альметьевского тура ждут мастер-классы Владимира Аносова и Дмитрия Платонова «Основы построения эстрадного номера», а также мастер-класс «Импровизация в эстрадном номере» от заслуженного работника культуры РТ, руководителя театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой.

Отборочный тур продлится два дня, 23 и 24 октября, и завершится гала-концертом, где объявят имена победителей, прошедших в суперфинал.

XIV ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» проходит при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.