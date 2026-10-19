25% жителей РТ ждут ухода китайских авто с рынка при возвращении мировых марок

25% опрошенных автолюбителей Татарстана полагают, что продажи китайских машин значительно снизятся или они вовсе уйдут с рынка после возвращения мировых автобрендов. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Дром», имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

При этом 39% считают, что китайские автомобили сохранят свои позиции на российском рынке. Еще 36% не верят в официальное возвращение глобальных марок в Россию.

В Курганской области, Бурятии и Крыму доля тех, кто уверен в сохранении позиций китайских автомобилей, составила по 43%. Эти респонденты считают, что китайские марки смогут конкурировать с западными брендами.

Наибольшую долю скептиков по отношению к китайским автомобилям составили жители Югры и Бурятии – по 42%, а также Забайкалья – 35%. Они считают, что после возвращения остальных мировых брендов продажи китайских машин значительно снизятся или полностью прекратятся.

В то же время жители Ленинградской и Самарской областей – по 46%, а также Сахалинской области – 45% – чаще других считают, что глобальные автобренды официально уже не вернутся в Россию.

В комментариях на портале пользователи отмечали, что при возвращении мировых брендов главным фактором при выборе автомобиля останется цена. Один из участников опроса из Ростовской области предположил, что продажи китайских машин могут снизиться, но незначительно, поскольку покупатели будут сравнивать стоимость автомобилей.

«Не надо питать иллюзий, что машины вновь будут по старым ценам 2020-х годов. А китайцы явно дешевле, так что их тоже продолжат брать», – написал автолюбитель.

Некоторые пользователи с иронией отнеслись к возможному возвращению мировых брендов. «Судя по масштабам и скоростям налаживания бейдж-инжиниринга, когда они вернутся, они уже будут китайцами», – говорится в одном из комментариев.

Всероссийский опрос проводился с 14 по 21 сентября 2026 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие более 11 тыс. человек.