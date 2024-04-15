25 заданий за 45 минут: татарстанцев пригласили к участию в акции «Диктант Победы»

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы» пройдет 26 апреля по всей России. В прошлом году к акции присоединились более 17 тыс. татарстанцев. В этом году ожидается участие не менее 20 тыс. жителей республики. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» региональный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Инициатива по проведению "Диктанта Победы" была выдвинута партией "Единая Россия". Акция проводится с 2019 года, пройдет уже в шестой раз, присоединятся все регионы России. Уже два года в ней принимают участие представители зарубежных стран. Так, в прошлом году участвовали представители 70 стран, где живут наши соотечественники, чьи бабушки и дедушки отдали жизнь во время Великой Отечественной войны», — сказала она.

Главная цель мероприятия — привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. В прошлом году в республике было организовано 216 площадок для проведения диктанта. В этом году масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны организуют более чем на 300 площадках. Открытые площадки для проведения акции будут работать в образовательных учреждениях региона, а закрытые — на отдельных предприятиях.

«В этом году заявки на участие в диктанте подали техникумы, колледжи, училища, школы и вузы республики», — уточнила Габдрахманова.

Ожидается, что «Диктант Победы» на закрытых площадках напишут представители силовых ведомств — Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, а также коллективы промышленных предприятий. Центральной площадкой «Диктанта Победы» в Татарстане станет ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Все площадки начнут работу в 10 утра. На местах участников мероприятия поприветствуют бойцы СВО и ветераны. В 11:30 начнется торжественная церемония открытия диктанта в Москве.

«Пишем диктант с 12 часов, на него дается 45 минут. Всего будет 25 вопросов. Это тестовые вопросы, нужно будет выбрать правильный ответ», — заметила спикер.

Диктант нужно будет написать черной гелевой ручкой. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составили ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они вместе с экспертами разработали подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации.

Тем, кто не сможет присоединиться к акции 26 апреля очно, предложат выполнить работу онлайн. Задания появятся на официальном сайте акции в 12 часов — одновременно со стартом акции на очных площадках.