25 художников и «С нами Бог!»: в «Хазинэ» развернулась выставка Академии художеств

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась большая сборная выставка, организованная Творческим союзом художников России и Российской академией художеств. В нее вошли произведения 25 авторов – из Саратова, Перми, Ставрополя, Чебоксар, Казани и Москвы. Большинство работ создавались специально к этой выставке на заданную тему «Война миров 3.0?».

Участниками мегапроекта от Казани стали художники Ирек Мусин, Лана Мусина-Медвецкая и председатель Творческого союза художников России в Татарстане Ильгизар Самакаев.

«Мы привезли выставку, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А в нынешней гибридной войне противостояние дошло до предела. Художники откликнулись на эту животрепещущую тему. Художник не должен оставаться в стороне, когда происходит что-то очень важное, решающее и решительное в этом мире. Я бы хотел, чтобы зритель не только наслаждался качеством и высоким ремеслом наших художников, но и пытался проникнуть в эту тему», – сказал Константин Худяков в своем видеообращении к гостям вернисажа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более полусотни работ выставки заняли всю вторую анфиладу третьего этажа галереи «Хазинэ». По словам вице-президента Российской академии художеств, продюсера выставочного проекта Константина Худякова, завершающая выставка проекта в Казани представляет максимальное число работ, отобранных для проекта, и в этом даже превосходит московскую. В столице страны «Война миров 3.0?» была представлена летом 2025 года. Затем проект был презентован в Саратове и Калуге.

Но, в отличие от Москвы, например, в Казани представлена не сама картина «Мы русские – с нами Бог!» кисти Василия Нестеренко, а ее уменьшенная авторская репродукция. Масштабное полотно размерами 2,7 м на 5 м не стали перевозить из города в город по маршруту следования выставки, придумав способ познакомить с этой картиной жителей регионов в формате ее печати на холсте. Художник, создавший ее, отметим, – также автор фресок Храма Христа Спасителя, главного Храма Вооруженных сил России и т.д.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка объединила более полусотни живописных произведений, инсталляций, скульптур, арт- и медиаобъектов. Для последних отведен отдельный зал. Есть здесь, например, усредненный и оживленный образ солдата Первой Мировой войны. С двух медиаэкранов у входа в зал такие цифровые аватары-часовые встречают входящих. Чтобы создать их, сначала собрали около тысячи подлинных исторических фотографий солдат тех лет.

«Любые технологии могут оказаться как в руках человека, так и в руках зверя. То, что мы сейчас наблюдаем, – это все борьба технологий. И одна из задач выставки – показать, что технология в руках зверя – это страшно», – подчеркнул куратор мультимедийной части выставки Андрей Раскатов.

Он поблагодарил организаторов проекта за смелость решения совместить классическое изобразительное искусство и современные цифровые подходы.

Выставка «Война миров 3.0?» будет работать до 22 марта.