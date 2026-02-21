news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 21 февраля 2026 13:48

25 художников и «С нами Бог!»: в «Хазинэ» развернулась выставка Академии художеств

Читайте нас в
Телеграм
25 художников и «С нами Бог!»: в «Хазинэ» развернулась выставка Академии художеств
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась большая сборная выставка, организованная Творческим союзом художников России и Российской академией художеств. В нее вошли произведения 25 авторов – из Саратова, Перми, Ставрополя, Чебоксар, Казани и Москвы. Большинство работ создавались специально к этой выставке на заданную тему «Война миров 3.0?».

Участниками мегапроекта от Казани стали художники Ирек Мусин, Лана Мусина-Медвецкая и председатель Творческого союза художников России в Татарстане Ильгизар Самакаев.

«Мы привезли выставку, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А в нынешней гибридной войне противостояние дошло до предела. Художники откликнулись на эту животрепещущую тему. Художник не должен оставаться в стороне, когда происходит что-то очень важное, решающее и решительное в этом мире. Я бы хотел, чтобы зритель не только наслаждался качеством и высоким ремеслом наших художников, но и пытался проникнуть в эту тему», – сказал Константин Худяков в своем видеообращении к гостям вернисажа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Более полусотни работ выставки заняли всю вторую анфиладу третьего этажа галереи «Хазинэ». По словам вице-президента Российской академии художеств, продюсера выставочного проекта Константина Худякова, завершающая выставка проекта в Казани представляет максимальное число работ, отобранных для проекта, и в этом даже превосходит московскую. В столице страны «Война миров 3.0?» была представлена летом 2025 года. Затем проект был презентован в Саратове и Калуге.

Но, в отличие от Москвы, например, в Казани представлена не сама картина «Мы русские – с нами Бог!» кисти Василия Нестеренко, а ее уменьшенная авторская репродукция. Масштабное полотно размерами 2,7 м на 5 м не стали перевозить из города в город по маршруту следования выставки, придумав способ познакомить с этой картиной жителей регионов в формате ее печати на холсте. Художник, создавший ее, отметим, – также автор фресок Храма Христа Спасителя, главного Храма Вооруженных сил России и т.д.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка объединила более полусотни живописных произведений, инсталляций, скульптур, арт- и медиаобъектов. Для последних отведен отдельный зал. Есть здесь, например, усредненный и оживленный образ солдата Первой Мировой войны. С двух медиаэкранов у входа в зал такие цифровые аватары-часовые встречают входящих. Чтобы создать их, сначала собрали около тысячи подлинных исторических фотографий солдат тех лет.

«Любые технологии могут оказаться как в руках человека, так и в руках зверя. То, что мы сейчас наблюдаем, – это все борьба технологий. И одна из задач выставки – показать, что технология в руках зверя – это страшно», – подчеркнул куратор мультимедийной части выставки Андрей Раскатов.

Он поблагодарил организаторов проекта за смелость решения совместить классическое изобразительное искусство и современные цифровые подходы.

Выставка «Война миров 3.0?» будет работать до 22 марта.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#открытие выставки #галерея Хазинэ #хазинэ #художники #современное искусство #Великая Отечественная война #музей-заповедник Казанский Кремль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026