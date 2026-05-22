25 водителей грузовиков наказали за нарушение правил парковки у Лебяжьего в Казани

С 19 мая 25 водителей грузовиков привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки у озера Лебяжье. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Виновников выявили во время рейдов по пресечению нарушений правил парковки грузовых автомобилей. Особое внимание во время таких мероприятий уделяется местам отдыха горожан. Правоохранители отмечают, что водители грузовиков нередко оставляют там свой транспорт, создавая тем самым неудобства для отдыхающих. Так, один из водителей оставил без присмотра прицеп, который, в дальнейшем, был отправлен на спецстоянку.