25 тысяч человек на «Изге Болгар җыены»: покаяние, коллективный намаз и борцовская программа

Плотную деловую программу «КазаньФорума» разрядил «Изге Болгар җыены», проводимый в память о дне принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. Кто посетил в этом году молитву покаяния, кому из борцов досталась Lada Granta и пошло ли на пользу празднику объединение всех точек туристического интереса под одной «крышей» – в репортаже «Татар-информа».





Мероприятия болгарского схода неофициально начинаются с молитвы покаяния. Это самое зрелищное и духовно насыщенное событие всего дня – десятки мусульман, протянув к небу длинные древки, на которых ветер развевает размашистые флаги, идут тропой через холмистые зеленые поля к Малому минарету. Их голоса, декламирующие слова такбира, сливаются в низкий гул: «Аллаху Акбар». Когда процессия подбирается к минарету, к голосам идущих присоединяются те, кто ждал в тени лип и развалин ханской усыпальницы. Здесь и будет прочитана молитва покаяния «Тауба».

«В мире, наверное, нет больше такого человека [, как Верховный муфтий Талгат Таджуддин], который бы собирал всех людей на покаяние, где читаются все имена Всевышнего, и со слезами на глазах люди осознают, что приехали в святое место. Здесь захоронены сподвижник [пророка Мухаммада] и его ученики», – рассказал «Татар-информу» председатель ДУМ Республики Марий Эл муфтий Фанус Салимгареев.

Вслед за культовым шествием появилась делегация из Талгата Таджуддина, татарстанского муфтия Камиля Самигуллина и шейха Абдураззака Ассаади, доктора арабской филологии и потомка Пророка Мухаммада.

В окружении сподвижников Талгат Таджуддин и шейх-суфий Исматулла Абдулгаппар слушали у подножия минарета мунаджаты казахской вокально-акапельной группы «Яссауи». Группа в Болгаре и Казани побывала впервые, приехали они вместе со своим суфийским шейхом-наставником. В их репертуаре преимущественно хикметы суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясави, чьим именем и названа группа. Звучали их хикметы и сегодня, после каждого из них людей вокруг минарета становилось все больше. Рядом с импровизированной сценой горячий майский воздух прорезал аромат парфюмированных масел.

В Болгаре у Малого минарета мусульмане читали Коран и молитву покаяния еще в советское время, когда это было под запретом. Возобновил эту традицию муфтий Талгат Таджуддин. Как известно, коллективные молитвы особенно любимы Аллахом.

«Когда Всевышний вывел Адама из Рая, шайтан очень обрадовался. Он смог убрать человека от Всевышнего. Но он даже не мог представить, что Всевышний примет покаяние Адама. Покаяние – это самое неприятное действие для шайтана. Оно нас возвеличивает и многим людям дает надежду на будущее», – объяснил суть «Тауба» глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Крганов слушал дуа Таджуддина в тени деревьев. Когда молитвы стихли, люди отправились к Памятному знаку, снова по залескам и болгарским холмам, вдоль пестрых шатров с шашлыками и шаурмой, мимо торговцев безделушками и древних руин прародины татар.

«Изге Болгар җыены» из года в год удивляет расположением своих заборов и КПП. Этот год не стал исключением, но удивил он на этот раз в лучшем смысле. Если год назад забор разграничивал зону проведения официальных мероприятий (сцена плюс место большого намаза) и «зону развлечений», то на этот раз все точки туристического интереса оказались под одной «крышей»: сцена, большой минарет, руины ханского дворца и ярмарка. Это, безусловно, делает все перемещения по площадке праздника заметно удобнее, но самое главное, зрителю больше не приходится выбирать между шашлыком и сценой.

Вокруг «Соборной мечети» – точнее, ее сохранившегося фундамента, где традиционно проходит коллективный намаз, – заранее постелили намазлык. Как и в прошлые года, люди проходят мимо Соборной мечети, чтобы приложиться ладонью к одной из самых, как считается, древних устоявших колонн Болгара и загадать желание. Как и ранее, у этой колонны стоят молодые люди, которые объясняют, что о столь чудесном факте в Коране не сказано ни слова и что вообще любые подобные чудеса – это лишь мифы и сказки.

Пока у Малого минарета шла молитва покаяния, на главной сцене возле Памятного знака шло театрализованное (можно даже сказать, мелодраматизованное) представление и звучали мунаджаты от исполнителя религиозной эстрады Марселя Вагизова. «С этой девушкой мы читали мой первый никах. Может, ты мой сын?» – обменивались репликами артисты на сцене.

К тому моменту все спецборта с ВИП-гостями уже прибыли в Болгар, а значит, настало время объявлять официальное открытие «Изге Болгар җыены». «Поздравляю вас с большим праздником! Наша история и вера берут начало здесь, и мы должны помнить историю наших предков», – сказал собравшимся Раис Татарстана Рустам Минниханов, одетый, по случаю жары и окончания официальной программы «КазаньФорума», в обычное поло.

Он также напомнил, что когда-то традицию большого схода на прародине татарского ислама начинал Талгат Таджуддин. Слова благодарности он передал и первому Президенту республики, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который лично присутствовать на празднике не смог.

За спиной Раиса стояли и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, а также главы основных духовных объединений мусульман со всей России. Большое приветствие и пожелание мира принес из Минска председатель Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь муфтий Абу-Бекир Шабанович.

«Живут вместе представители более двухсот народов, и все – дети Адама. Аллах акбар!» – сказал Талгат Таджуддин. Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин поблагодарил Рустама Минниханова за то, что тот согласился начать программу культурной столицы исламского мира со слова Всевышнего – Международного конкурса Священного Корана.

На татарском языке поприветствовал гостей епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий. Он поздравил «наследников народа, который больше тысячи лет назад сделал судьбоносный выбор». Менялись эпохи и правители, но татарский народ всегда был верен своим идеалам и своей вере и всегда оставался гостеприимным, сказал он.

Завершил череду приветствий председатель ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин. Он напомнил о том, как важно быть благодарным, и поблагодарил всех причастных к изданию Казанского рукописного Корана – «последнего научно-религиозного достижения российской уммы». В этом году все участники XVI Форума татарских религиозных деятелей получили по экземпляру этой книги. Всего в этом году «Изге Болгар жыен» посетили 25 тысяч человек. После выступлений на сцене люди разделились на два неравных потока. Большая часть отправилась к основанию Соборной мечети на коллективный намаз, другие отправились осваивать интересные места Болгарского музея-заповедника.

После многотысячного намаза Раис отправился на финалы международного чемпионата СНГ по борьбе корэш. Турнир проходил в два этапа. На первом принимали участие борцы всех весовых категорий, чтобы выявить абсолютного победителя. К полудню выявили двух претендентов на главный приз – автомобиль Lada Granta. Ими стали российский спортсмен Радик Салахов и 200-килограммовый борец из Грузии Уча Табатадзе. Комментарии Табатадзе корреспонденту «Татар-информа» получить не удалось – он говорит только по-грузински. А на вопрос «Как вы относитесь к легким соперникам?», набранный в переводчике, Уча только усмехнулся и пожал плечами.

Бой был недолгим, но отнюдь не простым. С большим усилием Салахов трижды положил на мат необъятного соперника. Ранее челнинскому борцу удалось победить Сергея Павлика, вес которого и вовсе чуть ли не вдвое превышает вес самого Радика – 218 кило против 130. Ключи от наградного авто, далеко не первого в его коллекции, победителю вручил Раис республики. Далее наступил второй этап чемпионата – финалы по весовым категориям.

Фотографии: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»