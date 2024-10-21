25 студотрядовцев будут работать на саммите БРИКС в Казани

25 представителей студенческих отрядов Татарстана будут работать на саммите БРИКС в качестве официантов и помощников поваров. Об этом сообщили в Минмолодежи РТ.

«Сервисные отряды ежегодно вносят большой вклад в развитие индустрии гостеприимства нашей страны. Участниками международного события станут 25 студотрядовцев. Ребята уже прошли подготовку и ждут возможности внести свой вклад в проведение крупнейшего политического события страны», — сказал глава молодежного ведомства Ринат Садыков.

По словам директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, члена Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василия Ислаева, студенты прошли обучение по сервисным специальностям и уже проявили себя в третьем трудовом семестре. Они смогут эффективно работать в условиях большого потока посетителей и поддерживать высокий уровень сервиса.

Помощники поваров уже приступили к своим обязанностям, а официанты впервые выйдут на работу завтра, 22 сентября.

«Здесь я представляю не только себя, но и всю нашу республику. Я готова вкладывать все силы, чтобы каждое блюдо и каждый момент нашего взаимодействия оставили у них только положительные впечатления. Уверена, что мы сможем с лучшей стороны показать Татарстан, где царит дружба и сотрудничество!» — поделилась студентка Казанского инновационного университета Аделина Саитова.

С начала года в сервисном направлении Российских студотрядов работали порядка 25 тысяч молодых людей. Они трудились поварами, официантами, барменами, горничными, озеленителями и спасателями. Среди них более 1,2 тысячи татарстанцев, которые работали в гостиничных комплексах и детских оздоровительных лагерях по всей России. А студотряд «ОНИКС» из КГЭУ был признан лучшим на всероссийском проекте «Метрополь».

Республиканский центр студенческих трудовых отрядов является подведомственной организацией Минмолодежи РТ и создает возможности для самореализации молодёжи, что соответствует целям национального проекта «Образование».