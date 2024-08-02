25 пострадавшим на производствах татарстанцам вручили ключи от «Lada Granta»

Новые автомобили «Lada Granta» получили сегодня 25 татарстанцев, пострадавших на производствах. Ключи от машин в торжественной обстановке вручил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«В прошлом году мы передали пострадавшим на производстве гражданам 38 автомобилей. В этом году татарстанским Отделением СФР по госконтракту закуплено 73 автомобиля, 25 из которых вручены сегодня», — сообщил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Остальные 48 машин будут переданы их владельцам в индивидуальном порядке. Закупка и выдача автомобилей — один из видов медицинской, профессиональной и социальной реабилитации граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или получивших профессиональные заболевания во время трудовой деятельности.

«Федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний был принят в 1999 году. Первый автомобиль „Ока“ в республике был выдан в 2003 году. Потом пострадавшим на производстве выдавали „ВАЗ-2107“, а позже „Лады“», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе регионального Соцфонда.

Автомобили адаптированы и оборудованы с учетом особенностей здоровья, физических возможностей получателей и оформляются в собственность. При этом Отделение СФР по Республике Татарстан ежеквартально компенсирует затраты на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также капремонт, который можно произвести один раз за весь срок эксплуатации транспорта.