25 поддельных российских банкнот обнаружили в банковском секторе РТ за III квартал

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В банковском секторе Татарстана за третий квартал 2025 года обнаружено 25 российских денежных знаков с признаками подделки. Об этом сообщили в Национальном банке по Республике Татарстан.

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 5000 рублей – таких случаев зафиксировано 16. Также выявлено восемь поддельных купюр по 1000 рублей и одна банкнота номиналом 100 рублей.

Кроме того, за июль-сентябрь специалисты банковских организаций обнаружили 10 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.

В регуляторе напомнили, что Банк России продолжает модернизацию национальной валюты для повышения ее защищенности и долговечности. В обращении уже находятся обновленные купюры – 100 рублей образца 2022 года и 5000 рублей образца 2023 года.