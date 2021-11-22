25 ноября вода в домах Казани может окраситься в зеленый цвет

25 ноября в Ново-Савиновском районе Казани будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этого в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут «Уранин-А», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Если жители обнаружат воду, окрашенную в зеленый цвет, им нужно позвонить в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей по телефону +7(843)291-87-95.

Краситель зеленого цвета «Уранин-А» допущен к применению в сетях теплоснабжения. Роспотребнадзор разрешает использовать его в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.