$2,5 млрд и татарский чапан: о чем Минниханов рассказал Мишустину и премьерам из СНГ

Главы правительств стран СНГ побывали сегодня на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Фото: government.ru

Выставку посетили несколько миллионов человек

На выставке-форуме «Россия» сегодня проходит встреча глав правительств СНГ. Она посвящена развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

«Выставка вызывает огромный интерес, и ее уже осмотрело несколько миллионов человек – москвичей и многочисленных гостей столицы, которые, к слову, с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновленные национальные павильоны государств Содружества. И тем самым посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов ваших стран. И это помогает лучше понимать друг друга, на деле способствуя дальнейшему упрочению уз дружбы, связывающих между собой всех участников СНГ», — сказал в своем видеообращении к участникам Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что в феврале в Казани пройдут инновационные «Игры будущего», сочетающие классический и киберспорт, а также в июне – Игры БРИКС. «Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие», – отметил глава государства.

Участники осмотрели выставку и познакомились с достижениями регионов страны Фото: government.ru

Инвестиции в экономику Татарстана в этом году достигнут 1 трлн рублей

Участники осмотрели выставку и познакомились с достижениями регионов страны. То, что делегации должны посетить стенд Татарстана, определил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Экспозиция республики представлена в виде светящейся сферы, декорированной татарским национальным орнаментом. Стенд Татарстана посетили премьер-министры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также вице-премьеры Армении и Туркменистана.

Раис РТ Рустам Минниханов презентовал экономический и промышленный потенциал Татарстана. По его словам, валовой региональный продукт по итогам 2023 года составит порядка 4 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал – 1 трлн рублей. Предполагается, что предприятия отгрузят в этом году продукцию на сумму 4,5 трлн рублей.

По ряду показателей Татарстан – лидер в Российской Федерации. В частности, по цифровой трансформации, по количеству промышленных парков и индустриальных площадок, по инвестиционному климату (после Москвы), по производству товарного молока и так далее.

Экспозиция республики представлена в виде светящейся сферы, декорированной татарским национальным орнаментом Фото: t.me/rustamminnikhanov

Товарооборот Татарстана со странами СНГ превысил $2,5 млрд

Рустам Минниханов поблагодарил коллег за личное внимание к вопросам развития сотрудничества. «Страны Содружества Независимых Государств – наши основные внешнеэкономические партнеры. При поддержке Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина, руководства ваших стран мы успешно развиваем кооперацию с компаниями и организациями из стран СНГ», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Внешнеторговый оборот Татарстана с государствами Содружества в прошлом году вырос на 15% и составил 2,5 млрд долларов. «Это стало возможным благодаря регулярным визитам как на уровне руководителей, так и бизнес-делегаций», – отметил Раис РТ.

Он напомнил, что в Казани действуют Генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, отделение Посольства Беларуси. Представительства Татарстана действуют в Астане, Ташкенте, Баку и Ашхабаде.

Рустам Минниханов поблагодарил коллег за личное внимание к вопросам развития сотрудничества Фото: rais.tatarstan.ru

В топ-3 партнеров – Белоруссия, Казахстан и Узбекистан

Наибольший товарооборот со странами СНГ у Татарстана с Беларусью – в прошлом году он достиг $818 млн. В республике планируется построить экспо-центр «Беларус», организовать производство сельскохозяйственной техники на газе. Кроме того, предполагается вывести автомобили «КАМАЗ» поколения K5 на белорусский рынок.

Еще один важнейший партнер Татарстана – Казахстан. В 2022 году внешнеторговый оборот республик составил $759 млн. Подписаны соглашения с акиматами Кызылординской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

Объем взаимной торговли с Узбекистаном в 2022 году равнялся $291 млн. Татарстан создает в азиатской республике индустриальные парки «Чирчик» и «Джизак», Казанский федеральный университет открыл в этой стране филиал, компании республики создают совместные предприятия.

Оборот с Кыргызстаном оценивается в $161 млн, Азербайджаном – $125 млн, Туркменистаном – $46 млн долларов, Арменией – $34,6 млн, Таджикистаном – $31 млн. Причем в этом году практически со всеми странами наблюдается значительный рост объемов торговли.

Премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову в честь дня рождения подарили татарский чапан Фото: t.me/rustamminnikhanov

Татарский чапан для премьера Казахстана

«Принимали сегодня на нашем стенде на форуме “Россия” премьер-министров стран СНГ! Республика имеет крепкие деловые и добрые дружественные отношения с коллегами из Содружества Независимых Государств. Внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ достиг 2,5 миллиардов долларов! Будем стремиться повышать эти цифры!» – написал позже Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что день рождения отмечает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. И поделился, что ему подарили татарский чапан – расшитый халат.