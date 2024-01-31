25 – летний юбилей «Пятёрочки»: пять пятёрок за низкие цены и бесценные моменты

Торговая сеть “Пятёрочка” запустила масштабную кампанию в честь своего 25 – летнего юбилей. Цифра “25” замечательная – “пять во второй степени”, а лучше пять пятёрок. Пять пятёрок за низкие цены, ассортимент, клиентоориентированность, масштабность и бесценные моменты. Сеть приготовила своим гостям отметить юбилей вместе и ярко, подготовив скидки и подарки за покупки в магазинах и мобильной игре.

Вспоминаем истории из жизни вместе с “Пятёрочкой”

Центром креативной кампании к юбилею стал видеоролик, который рассказывает историю развития магазина вместе со своими покупателями из разных городов России через трогательные и тёплые моменты их жизни. Всё начинается с маленькой девочки, которая 25 лет назад приходит в первую “Пятёрочку” за шоколадкой, а в финале возвращается в магазин уже со своей собственной дочкой. Мы видим, как сильно выросла героиня, и как вместе с ней изменилась “Пятёрочка”. В знакомом магазине героев встречает всё та же сотрудница и, конечно, всегда низкие цены.

“Все герои и сюжеты выбраны не случайно. Каждый может узнать себя в этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает “Пятёрочка”: маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы. А сотрудница магазина, которая и спустя 25 лет встречает гостей приветливой улыбкой и добрым словом, - это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, в котором каждый продавец вас знает и всегда готов помочь”, - комментирует Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети “Пятёрочка”.

Примечательно, что после Санкт-Петербурга, где начинала работать изначально “Пятёрочка”, вторым городом на видеоролике стала наша Казань. Для жителей Республики Татарстан это вдвойне приятно, т.к. “Пятёрочка” представлена практически во всех городах и районах республики и местные товаропроизводители являются активнейшими поставщиками на полки юбиляра.

В креативном агентстве Contrapunto, которое разработало видеоролик, отметили: “За низкой ценой мы видим заботу и возможность позволить себе маленькие радости: побаловать дочку шоколадкой, попробовать новый соус, накрыть стол на день рождения… Поэтому и историю хотелось сделать максимально настоящей, показать миллионы простых российских семей, но с большой любовью. Здесь нам невероятно повезло, ролики снимал самый подходящий для реализации этой концепции режиссёр - автор нашумевшего сериала «Чики» Эдуард Оганесян”.

Настроение: скидки, подарки и розыгрыш миллиона рублей!

Помимо юбилейного видео, в кампанию вошел ролик, посвящённый розыгрышу призов, ведь день рождения – это праздник, который хочется разделить со своими самыми близкими, дорогими и любимыми гостями. В этом ролике “Пятёрочка” продолжила сотрудничество с Марией Ароновой в роли сотрудницы и главного лица бренда, а также представила ещё одного известного актера - Яна Цапника.

До 13 марта покупателей ждут различные товары со скидками от 25%, а за покупки на сумму от 600 рублей гости получат шанс на участие в юбилейном розыгрыше ценных призов. Шесть счастливчиков смогут стать обладателями одного миллиона рублей каждый, которые будут разыгрывать каждую неделю во время проведения акции. Для этого до 11 марта необходимо зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru.

Отмечаем праздник и играем в мобильном приложении

До 25 марта в мобильном приложении сети появится уникальная игра - удивительное виртуальное путешествие вместе с “Пятёрочкой”. Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать гарантированные призы и собирать игровую валюту, на которую можно обустроить и украсить разнообразными атрибутами свой собственный виртуальный магазин. За прохождение призовых уровней игроки смогут участвовать в розыгрыше баллов на карту лояльности “Х5 Клуб”, бытовой техники и гаджетов. А участники, которые пройдут игру до конца, получат шанс выиграть 1 миллион рублей. Кроме того, игроки смогут воспользоваться предложениями от партнёров и активировать полученные призы-офферы при покупке товаров с использованием карты лояльности.

Юбилей 25 “Пятёрочки” рождают положительные ассоциации: Это пять в “квадрате”, а лучше, “Пятёрочка” во второй степени.

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