25-летие бренда «Махеевъ» стало событием для всего Закамья

На минувших выходных Елабуга отпраздновала 25-летие АО «Эссен Продакшн АГ» и бренда «Махеевъ». Хедлайнерами праздника стали суперзвезды российской музыки — Полина Гагарина и Баста, каждый из них провел по полноценной часовой программе. Днем по всему городу проходили народные гулянья с конкурсами и призами, а сотрудникам производственных подразделений «Эссен Продакшн АГ» на 25% подняли зарплату в честь праздника.

Как все начиналось

В 1998 году Леонид Барышев и Вадим Махеев получили сертификат на производство майонеза. Свой первый цех они разместили в арендованном здании бывшей столовой в Елабуге, а их первым оборудованием была старенькая подержанная линия производительностью 500 кг в час.

Поздравляя АО «Эссен Продакшн АГ» на Центральном стадионе Елабуги 19 августа, мэр Елабуги Рустем Нуриев говорил:

— Ребята начинали в тяжелые годы. Сталкивались с огромными трудностями. Но сегодня они — компания с мировым именем. Огромное им спасибо!

Теперь, через 25 лет, на соусном производстве «Махеевъ» работают 20 линий по производству майонеза и майонезных соусов производительностью от 25 до 50 тонн в сутки. А еще здесь делают знаменитые на всю Россию линейки кетчупов «Махеевъ» и, конечно, джемы.

Десять лет назад, когда компания уже стала одним из лидеров по производству майонеза в России, а бренд «Махеевъ» завладел умами миллионов хозяек по всей стране, АО «Эссен Продакшн АГ» открыло кондитерское производство в Набережных Челнах. Сегодняшний флагман фабрики — знаменитая конфета «ДаЁжъ!», но есть еще и легендарная полая вафля «35», и тающие на языке шоколадные трюфели трех сортов, и десерты Qvinto на основе печенья, и еще многие десятки наименований продукции. 19% производимой на обоих производствах продукции отправляется на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

«Эссен» помогает городу веселее и лучше жить»

19 августа по всему городу звучала музыка. В семейном парке «Чебурашка» была устроена сцена, на которой для горожан играли кавер-группы. По всему парку были поставлены палатки со сладкой ватой и мороженым, аниматоры развлекали малышей, а от точек с аквагримом постоянно отбегали счастливые «котята», «тигрята» и «собачки». Параллельно проходили конкурсы с ценными призами и всевозможными активностями для детей.

Здесь же, в парке «Чебурашка», Леонид Барышев и Вадим Махеев вместе с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым поздравили будущих первоклассников, вручив им портфели со всем необходимым для начала школьного пути. Это ежегодное мероприятие: компания «Эссен Продакшн АГ» активно участвует в программе «Помоги собраться в школу» и помогает малообеспеченным категориям граждан.

Мэр Елабуги и глава района Рустем Нуриев в своей речи благодарил учредителей «Эссен Продакшн за то, что город они никогда не забывали и всегда тесно взаимодействовали с администрацией Елабуги, помогая в самых разных вопросах. Елабуга 25 лет вместе с «Махеевъ», в этом слогане нет ни капли преувеличения: компания действительно все годы своей работы стремится улучшить условия жизни для елабужан. Благотворительный фонд, созданный АО «Эссен Продакшн», поддерживает малообеспеченные слои населения, помогает пожилым людям, инвалидам, работает со школами и больницами Елабуги и Елабужского района. На собственные деньги учредители компании построили в городе развлекательный центр, кинотеатр и боулинг. При прямой поддержке компании город занимается сегодня рекультивацией и обустройством Шишкинских прудов, получил несколько благоустроенных парков и скверов, возможности для развития спортивной инфраструктуры.

Как «Махеевъ» принимал почетные поздравления

Социальная направленность работы компании и ее деятельность на благо родного города и республики были отмечены на множестве уровней. В день празднования компания и ее основатели получили более 70 наград и благодарственных писем!

В числе прочего коллектив АО «Эссен Продакшн АГ» получил:

благодарность от Раиса РТ за заслуги в развитии пищевой промышленности республики;

благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина ;

; благодарственное письмо от депутата Госдумы Айдара Метшина за успехи и достижения в развитии пищевой промышленности и отечественного рынка товаров народного потребления;

за успехи и достижения в развитии пищевой промышленности и отечественного рынка товаров народного потребления; благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ за многолетнюю безупречную работу и содействие транспортному развитию промышленного комплекса (кстати, министр транспорта Фарит Ханифов лично присутствовал на праздновании).

Гендиректору компании Леониду Барышеву были направлены, например:

благодарственное письмо от председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина;

почетный знак за вклад в развитие физкультуры и спорта от Минспорта РТ;

благодарность за многолетний существенный вклад в развитие культуры и искусства в Елабужском муниципальном районе РТ от Минкультуры РТ.

Духовенство тоже испытывает благодарность к руководителям компании (ведь помогает благотворительный фонд компании и православной общине, и мусульманам Елабуги и Татарстана). Поэтому митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл направил Леониду Барышеву и Вадиму Махееву грамоту в благословление за усердные труды во славу Святой Церкви. А Елабужский мухтасибат в лице Халима хазрата Шамсутдинова прислал на имя Вадима Махеева благодарственное письмо за помощь в сохранении духовно-нравственных ценностей.

Елабуга в 2023 году опередила весь остальной Татарстан

Несколько дней подряд в блогах выходили подробные репортажи о Елабуге, о ее достопримечательностях и красоте, о невероятных технологиях пищевого производства, о масштабе и размахе праздника, который подарили своему городу собственники АО «Эссен Продакшн АГ».

Среди гостей, приехавших на торжества, были замечены популярные московские блогеры-миллионники: для них компания организовала не только приглашение на праздник, но и экскурсии на соусное и кондитерское производства. Тайны изготовления конфет, джемов и соусов познавали фуд-блогер Даниель Хоменок, лайфстайл-блогер Даник (Данияр Тауланов), модель и фуд-блогер Екатерина Спивак, победитель третьего сезона ТВ-шоу «Адская Кухня» Антон Дмитриев, фуд-блогер Камилла Тейсти и другие гости. Были приглашены на праздник и лайфстайл-блогеры из Казани: в их числе — популярная радиоведущая и инфлюэнсер Мария Веденеева, «Мисс Татарстан – 2014» и телевизионная ведущая Динара Вургафт, казанская пиарщица Яна Ветрова, лайфстайл-блогер Марина Фунтикова и другие.

25 лет — компании, а подарки получают горожане

Сложно перечислить все подарки, которые получила Елабуга на 25-летний юбилей АО «Эссен Продакшн АГ». Особенно тепло чествовало предприятие своих сотрудников. Ветеранам предприятия и особо отличившимся сотрудникам на торжественном мероприятии были вручены благодарственные грамоты, а Леонид Барышев говорил о том, как он благодарен тем людям, которые все эти годы работают на предприятиях и своим трудом помогают неустанному развитию.

Сотрудники, занятые непосредственно на производстве, получили 25-процентную прибавку к зарплате. Здесь четкая установка: кто хорошо работает, должен хорошо зарабатывать.

А вечером жители Елабуги получили, пожалуй, один из самых запоминающихся подарков за всю новую историю города. Впервые в скромный город, который считается провинцией по российским меркам, приехали сразу две звезды первой величины на российской сцене — Полина Гагарина и Баста.

По окончательным подсчетам, на Центральном стадионе Елабуги вечером 19 августа собрались более 80 тысяч человек. На концерт приехали и жители Челнов, и нижнекамцы, и альметьевцы, и множество гостей из Казани.

После двухчасового задорного разогрева (который обеспечивали группы «Планка» и «Хитобои») на сцену вышла Полина Гагарина. Ее концерт продлился целый час. Певица славится тем, что качественно работает вживую — и ожиданий не обманула. В концерте Полины Гагариной прозвучали ее самые известные хиты, и поэтому певица не раз предлагала стадиону продолжать музыкальные фразы — стадион отлично справлялся.

В перерывах между песнями Гагарина поздравляла всех со всем: и бренд «Махеевъ» с юбилеем, и Елабугу с юбилеем «Махеевъ», и жителей Елабуги с тем, какой красивый у них город, и даже школьников с наступающим учебным годом. Певица рассказывала о том, как ее впечатлили красоты города — здесь она была впервые, и, по ее словам, ей всё очень понравилось. «Елабуга, какая ты красивая!» — говорила Гагарина.

Баста (Василий Вакуленко) завершал праздничный концерт. Когда начала звучать одна из самых популярных и берущих за живое песен — «Сансара», «звезды»-фонарики наблюдались не только в толпе зрителей концерта, но и на балконах ближайшего к стадиону дома. Собравшиеся зрители подпевали каждой песне: Баста тоже привез в Елабугу сплошь хиты, и поэтому публика пела не переставая.

После того как прозвучали последние аккорды и артист попрощался с публикой, начался праздничный салют. По словам очевидцев, такого они не видели еще никогда: десятиминутный фейерверк, запущенный прямо над стадионом, будто бы обнимал собравшихся праздничными огнями и переливался всеми мыслимыми красками.

Праздник в Елабуге однозначно удался. На свой четвертьвековой юбилей АО «Эссен Продакшн АГ» организовало запоминающееся событие для всего города, а своих сотрудников почтил особо. Впереди — новые свершения, новые амбициозные планы. Новые производственные мощности и новые продукты-хиты. И, конечно, новые праздники и новые звезды!

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Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Эссен Продакшн АГ»