«25 лет или смертная казнь»: казанец с корабля SOYA рассказал о задержании в Египте

4 ноября в Египте задержали судно с пятью российскими моряками, среди которых был житель Казани Павел Гусев. Вернуться из египетского «плена» удалось вернуться лишь накануне, ночью он прилетел домой, в Казань. Об условиях содержания в тюрьме, помощи египетского экипажа и принижении прав граждан РФ за границей – в репортаже «Татар-информа».

14 ноября ТАСС сообщил, что в Египте задержали судно с пятью россиянами на борту. Как позже удалось выяснить, один из них житель Казани. ТАСС со ссылкой на Генконсульство РФ сообщал, что на борту сухогруза, который ходит под флагом Коморских островов, находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Инцидентом вокруг судна SOYA сразу начали заниматься российские дипломаты.

Павел Гусев: «Во время дрейфа мы занялись ремонтом поврежденных систем. По распоряжению руководства было принято решение идти в порт Александрия для выгрузки, а потом на ремонт в Турцию» Фото: предоставлено Павлом Гусевым

Случайное путешествие в Александрию

«Татар-информу» удалось связаться со старшим механиком судна – 36-летним казанцем Павлом Гусевым, которого задержали вместе с другими членами экипажа в Египте.

«Я работаю старшим механиком на 77-метровом судне Soya. Стаж работы на флоте у меня 18 лет. Дома, в Казани, меня ждали родители и две сестры. Все произошло крайне неожиданно. 17 октября мы пошли на погрузку в турецкий порт Амбарли, а уже 21 числа, после ожидания на рейде, зашли в этот порт. После проверки таможней, к нам на судно загрузили три опломбированных контейнера с лекарствами. Я точно не знаю их название. На следующий день мы вышли из порта и должны были выдвигаться в африканский порт Матади», – вспоминает Павел.

По его словам, 25 и 26 октября корабль столкнулся в море с плохой погодой. Из-за волн его сильно качало и возникли проблемы – загрязнились топливные трубопроводы. Из-за этого проблемы перешли на топливную аппаратуру главного двигателя и было принято решение дрейфовать.

«Во время дрейфа мы занялись ремонтом поврежденных систем. После решения всех этих проблем: ремонта и отчистки всех систем и расходной топливной цистерны, а также запуска главного двигателя, судно находилось в дрейфе еще четыре дня. После нашего доклада руководству, было принято их распоряжение, идти в порт Александрия для выгрузки, а потом на ремонт в Турцию», – добавил Павел Гусев.

2 ноября судно SOYA встало на рейд у порта Александрии. После оформления всех необходимых документов, 4 ноября, судно завели в порт, чтобы разгрузить.

«Все проходило более-менее гладко. В этот же день к нам приехал агент, отвечающий за все процедуры оформления и выгрузки судна. А вот после этого все пошло не по плану. Через три часа нахождения в порту на судно прибыли около 30-40 вооруженных египетских полицейских, с этого началась история с нашим пленением», – делится моряк.

2 ноября судно SOYA встало на рейд у порта Александрии. После оформления всех необходимых документов, 4 ноября, судно завели в порт, чтобы разгрузить Фото: предоставлено Павлом Гусевым

«Это не полицейские, а настоящее ворье»

Казанец рассказал, что полицейские вели себя излишне жестко. Судно начали проверять на наличие запрещенных товаров. Абсолютно всех членов экипажа вывели на корму, чтобы они находились под присмотром полицейских.

«То есть нас сразу вывели вооруженные люди и сказали находиться в одном месте, не двигаться с места. Далее они начали ломать судовое имущество. Сначала они разнесли все каюты и расшвыряли наши вещи. Потом с собаками обыскали все помещения. Эти полицейские хуже грабителей, ворье. Они украли кучу личных вещей экипажа и деньги. У кого-то больше, у кого-то меньше. У моториста из Болгарии, например, украли все деньги и большую часть личных вещей, у матроса украли ноутбук, деньги и все его личные вещи. Повар тоже остался без ноутбука, повезло, что у него не все деньги нашли. Всем, у кого были заначки или деньги хранились в труднодоступном месте, удалось их скрыть», – отметил Павел Гусев.

По словам нашего героя, египетские полицейские не гнушались и воровством документов. Потом полицейскими ломом, «в нарушении всех международных правил», вскрыли перевозимые судном, опломбированные контейнеры. Морякам предстоял путь уже не в африканский порт, не домой, а только в полицейский участок.

«Нас всех увезли в первый полицейский участок прямо в рабочей одежде. Не разрешили ничего с собой брать и отобрали телефоны. Нас всех начали допрашивать. Нас на протяжении суток заводили на допрос по одному в комнату, там стояли два полицейских. Допрос начинал русскоговорящий, он пытался нас запугать. Помню, когда я зашел туда, мне сказали, что мы попали в очень плохую ситуацию и каждому члену экипажа грозит 25 лет тюрьмы или смертная казнь. Он настаивал, что мы должны во всем сознаться», – делится мужчина.

По словам Павла, попытки запугать его не увенчались успехом. Сознаваться ему было не в чем, ведь перевозимый груз был проверен таможней Турции, опломбирован и загружен на судно. Он не знал, что находилось в этих контейнерах. Да и как профессиональному моряку, который много лет перевозит грузы, ему это было не интересно.

«Капитан мне рассказал, что после вскрытия контейнеров, египетскими сотрудниками были сделаны анализы на наличие в лекарствах наркотиков. Они ничего не показали. Результаты экспертизы наши заморские «друзья» предоставлять отказались. Дальше началось невообразимое», – с тяжелым вздохом произнес Павел.

Почти весь экипаж. (слева на право) Повар Алексей Погребняк, Второй в очках капитан Сергей Еремизин, третий Моторист Галин Гаджиев, 4 матрос АВ Кристиан, 5 Я стр. Механик Гусев П. А. Фото: предоставлено Павлом Гусевым

«В египетских СМИ нас заклеймили террористами»

По словам Павла, 5 ноября весь экипаж в наручниках вывели и выстроили перед полицейским участком. Их поставили перед вскрытыми контейнерами и отдали на растерзание СМИ.

«Они снимали видео для телеканалов, как будто мы террористы. Нам не стали ничего объяснять. Потом завели обратно в участок, где восемь человек ютились на одном диване и двух стульях под постоянным надзором полицейских. Еду и воду нам не давали. На нашу просьбу предоставить нам для разговора консула, были лишь пустые обещания и язвительные ухмылки. Наши права никто не соблюдал», – рассказывает татарстанец.

Спустя 16 часов, чтобы не умереть от жажды и голода, экипажу пришлось действовать теми же методами, что и их надзиратели – капитан судна попросил начальника местной полиции взять еду для экипажа с корабля и пригрозил, что расскажет о подобном обращении консулу.

«Капитану и повару разрешили под сопровождением полиции съездить на судно и взять кое-какую еду. После того, как они вышли с судна, повар заметил, что один из полицейских засовывает чемодан моториста, Ромы Воронцова, с его личными вещами на заднее сиденье автомобиля. По возвращении Рома стал требовать свои вещи обратно, потому что там находилась еще и его заработная плата. Когда он пытался доказать, что вещи его, один из полицейских ударил его по рукам. В итоге после скандала с полицейскими их начальник накричал на подчиненных и деньги удалось вернуть, но вещи до сих пор остались в том участке», – отметил казанец.

Экипаж под конвоем и в наручниках повезли в прокуратуру для разбирательства.

«Там нас завели в помещение похожее на грязный контейнер. В углу стояли бутылки с испражнениями предыдущих заключенных. Это был ужас. Там нас держали до двух ночи и снова по очереди водили на допросы. К счастью, в этот раз был переводчик. На просьбы сообщить консулу о нашей ситуации, снова только пустые обещания. У нас выясняли, сколько денег и какие вещи пропали. Постоянно всех запугивали тюрьмой и давили на то, что мы должны в чем-то, признаться», – вспоминает Павел.

Ближе к ночи весь экипаж перевезли в другой отдел полиции. Там их завели в одну камеру, дали два тонких коврика и заставили спать на бетонном полу. Там же был туалет и холодная вода, но никаких средств личной гигиены.

«На следующий день нас повезли опять в прокуратуру. Там уже были якобы два международных адвоката и прокурор. Нас продолжали держать в камере с чужими испражнениями и по одному водили на допрос. Когда я просил связаться с консулом, мне ответили, что он не вышел на связь. Через адвоката я смог сообщить своим родственникам об этой ситуации по мессенджеру. Адвокат предупредил, пусть родные шлют деньги на еду и сигареты», – вспоминает старший механик.

«Адвокат постоянно говорил нам, что сегодня обязательно отпустят, но после допроса нас отвозили обратно в участок» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нас держали в нечеловеческих условиях»

Адвокату, который присутствовал на допросах в египетской прокуратуре, удалось снять видео с Павлом и частью экипажа. Он помог связаться с родственниками «пленных», и они забили тревогу в СМИ, обратились в МИД и посольство.

«Адвокат постоянно говорил нам, что сегодня обязательно отпустят, но после допроса нас отвозили обратно в участок. Спустя какое-то время нам начали приносить еду по утрам: 30 тонких лепешек, три сыра фета, огурцы 6 штук и три граната. Это был не легкий завтрак, а рацион на весь день, воду мы пили из-под крана. Потом нам начали помогать капитан с египетского судна и его экипаж. Они сидели в соседней камере, им жены приносили еду и сигареты, и какую-то часть они отдавали нам. На просьбы приобрести то же самое на наши деньги, сказали, что это запрещено», – рассказал татарстанец.

Из-за таких условий экипаж начал заболевать. Отсутствие чистой воды, и нормальной еды сыграло свою роль. Первым заболел Павел. Он вспоминает, что ночью было очень холодно спать на полу. Следующим заболели капитан и старпом.

«У нашего капитана диабет второго типа, ему нужно принимать лекарства. Прокурор на наши просьбы совершенно не реагировал. Лечились тем, что удалось взять с корабля, антибиотиками помогали из соседней камеры. Через какое-то время начался суд», – подытожил он.

«Я попросил начальника полиции забрать свои вещи с судна и вещи остальных членов экипажа. Разрешили мне и матросу из Болгарии» Фото: предоставлено Павлом Гусевым

«Суд идет хорошо, когда не понимаешь, за что тебя судят»

Капитана и старшего помощника судна SOYA повезли на суд. Их завели в помещение с телевизором, где была коллегия адвокатов и переводчик. Нашим героям никто ничего не объяснял и не переводил.

«Никакого перевода не было. Капитан попросил начальника полиции связаться с другим адвокатом, сначала ему пообещали, что дадут позвонить. На следующий день сказали, что адвокат будет через три дня. Еще через день нам сказали, что с адвокатами общаться нельзя. Мы были в полном неведении. Потом нам сказали, что все документы переведут на русский язык, мы ждали еще около пяти дней. В итоге снова обманули», – рассказывает Павел Гусев.

Уже в последние дни пребывания в Египте, по словам татарстанца, к экипажу пришел представитель египетского консульства, который разговаривал на русском. Он принес капитану судна лекарства и заверил в том, что информация до российского консульства дошла. Якобы он придет на следующий день и всех отправят домой.

«Я попросил начальника полиции забрать свои вещи с судна и вещи остальных членов экипажа. Разрешили мне и матросу из Болгарии. Нас привезли туда в наручниках и под конвоем. Судно было уже обесточено, все принтеры новые, судовое имущество и инструменты были украдены. В итоге у всех матросов была украдена большая часть вещей, а для мотористов и повара удалось собрать только немного одежды. Моя каюта вообще была закрыта на ключ, который хранился у полицейского из первого отдела. Вскрывать ее отказались. А там я хранил все: документы, дипломы об образовании, деньги», – отметил мужчина.

«Вернулись домой я – старший механик из России, моторист из России и повар, а также три матроса из Болгарии. Там в тюрьме остались еще двое россиян» Фото: предоставлено Павлом Гусевым

Долгий путь домой

Ночью 15 ноября шестерых человек, включая Павла, отвели к адвокатам. Вернуться разрешили, вот только за свой счет. Адвокаты сказали нашим героям, что нужно оплатить билеты и услуги на сумму в 6 тысяч долларов.

«Вернулись домой я – старший механик из России, моторист из России и повар, а также три матроса из Болгарии. Там в тюрьме остались еще двое россиян. Это капитан Сергей Еремизин и старший помощник капитана Сергей Бутвенко. Мы отдали адвокатам две с половиной тысячи долларов и еще три с половиной тысячи обещали отдать ребята из Болгарии», – поделился Павел.

В тот же момент появились первые объяснения от адвокатов. Якобы в грузе оказался сильный анальгетик трамадол. Капитана и старпома оставили в Египте для дальнейшего разбирательства.

«В три часа ночи нас увезли в Каир для отправки домой. Адвокат должен был оплатить наши билеты с денег, которые мы ему передали. В итоге нас привезли в Каир и сначала в аэропорт завели троих ребят из Болгарии, а нас оставили почти на 12 часов на улице в наручниках. Этих ребят привели обратно и сказали, что их билеты не оплачены. Мы все возвращаемся в Александрию», – добавил он.

После прямого вмешательства консула РФ, экипаж впервые, больше чем за 13 дней, покормили горячей едой. Встретиться с ним лично, мужчинам не удалось. 15 ноября они вернулись в Александрию. Через три часа морякам пришло уведомление, что билеты оплачены и их снова повезли в аэропорт.

«Нам вернули телефоны и оставшиеся документы, но не всем, и посадили на самолет до Дубая. Там мы через 8 часов пересели на самолет до Москвы. Капитан и старпом с плохим физическим здоровьем и в угнетенном состоянии остались там, в тюрьме. В понедельник у них опять суд. Что им пытаются предъявить, никто не знает, но по последней информации, жена капитана и сотрудники морского профсоюза России наняли русскоязычного адвоката», – отметил казанец.

Старший механик судна SOYA Павел Гусев подытожил все произошедшее с ним.

«Весь этот фарс и беспредел происходит в нарушении всех международных законов. Наши права не соблюдались совершенно, с того самого момента, когда на судно пришли полицейские. В их глазах мы уже были преступниками и террористами, с которыми им можно обращаться, как они того хотят. Уделите особое внимание оставшимся членам экипажа: капитану Еремизину Сергею Георгиевичу и старшему помощнику капитана Бутвенко Сергею Федоровичу. Их просто там сгноят. Никакой здоровый молодой человек не выдержит таких психологических и физических условий содержания, а они люди в пенсионном возрасте и имеют серьезные хронические заболевания. Права российских граждан на честную юриспруденцию в Египте отсутствуют. Нам это показали египетские бандиты, гордо именующие себя полицией. Нас даже официально не депортировали, просто наказали за то, что мы русские», – подытожил Павел.

Павел вернулся в Казань сегодня ночью, в ближайшее время, он будет восстанавливаться после незапланированных приключений.