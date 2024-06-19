Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

25 июня в Казани стартует фестиваль «Шомбай-fest». Проект реализуется по инициативе Министерства культуры РТ и театра кукол «Экият» и в этом году проводится в пятый раз.

«В рамках фестиваля театр проведет свой юбилей. В этом году Татарский государственный театр кукол „Экият“ отметит свое 90-летие», — отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на конференции, посвященной фестивалю и новостям театра кукол «Экият».

По словам замминистра, фестиваль учрежден в 2013 году, и за эти годы в нем успели принять участие около 70 театральных коллективов. «Фестиваль играет большую роль в укреплении дружбы и отношений между театрами кукол», — сказал он.

«У нас в этом году несколько юбилеев: театру 90, фестивалю — 5, театральная лаборатория тоже прошла в пятый раз», — присоединился к разговору режиссер Ильгиз Зайниев.

В этом году также исполняется пять лет с момента назначения Зайниева художественным руководителем труппы.

В рамках фестиваля будет показано 14 спектаклей. В Казани ожидают коллективы из Беларуси, Азербайджана. Организаторы приглашают зрителей на просмотр спектаклей.

Фестиваль «Шомбай-fest» продолжит свою работу до 2 июля.