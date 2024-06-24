25 июня ГД рассмотрит проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

25 июня Госдума рассмотрит в 1-м чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

«Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Проект закона внесла «Единая Россия». Предполагается, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года. В результате инициатива может затронуть более 200 тысяч жителей Татарстана, о чем ранее сообщал «Татар-информ».