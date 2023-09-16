25 детей, внуков и правнуков: труженица тыла из Челнов отметила столетие

В Набережных Челнах ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Фавзия Гилязова сегодня отпраздновала столетний юбилей. Именинницу с внушительной датой поздравили Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава города Наиль Магдеев.

Передали подарки и поздравительные адреса глава Центрального района Эдуард Фаттахов, депутат Горсовета Андрей Елантьев, представители управляющей компании «Махалля» и председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова.

«Примите искренние поздравления с юбилейной датой — столетием со дня рождения! Прожита большая жизнь, пройдена долгая дорога длиною в 100 лет. У вас есть бесценный опыт, который с благодарностью перенимают внуки и правнуки. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть родные и близкие всегда будут рядом, пусть дарят любовь и заботу в ответ на вашу улыбку», — произнес Эдуард Фаттахов.

Фавзия Гилязова родилась в селе Каргали Чистопольского района Татарской АССР. В 1940 году поступила в медицинское училище в Чистополе, окончила первый курс и была вынуждена вернуться в родное село, так как ее отец и брат ушли на войну.

В 1943 году вышла замуж. Вместе с супругом они воспитали пять детей. Во время войны работала учетчицей в колхозе, после работы в свободное время вязала носки и теплые варежки, которые потом посылкой отправляли на фронт.

После войны Фавзия Гилязова в медицинское училище не вернулась. Всю трудовую деятельность посвятила торговле. В 1978 году вышла на заслуженный отдых.

После выхода на пенсию Фавзия Гилязова продолжила работать в торговле. В 2016 году она переехала на постоянное место жительства в город Набережные Челны. Сегодня своей заботой именинницу окружают пятеро детей, десять внуков и десять правнуков.

Как уточнили «Татар-информу» в отделе администрации, в Центральном районе проживает пять ветеранов, которые отметили вековой юбилей.