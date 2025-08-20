25 августа в Казани пройдут мероприятия ко Дню памяти джалиловцев
Разнообразные мероприятия, посвященные герою-поэту Мусе Джалилю и его соратникам, будут проходить 25 августа. В них примут участие представители органов власти, поэты, писатели, деятели искусств.
«25 августа – очень скорбный, важный день – мы вспоминаем Героя Советского Союза, нашего великого поэта Мусу Джалиля и его боевых товарищей. В этот день они, сражаясь за свою Родину, были зверски убиты. Но память о них жива в наших сердцах, и в наши дни их подвиги еще более актуальны», – отметил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятиям 25 августа – Дня памяти джалиловцев.
Программа начнется со встречи в 10.00 в музее-квартире Мусы Джалиля. На Площади 1 мая в Казани с 12.00 будет проходить поэтический митинг.
«В этом году гостем этого масштабного мероприятия станет один из руководителей Союза писателей России Николай Иванов. Это уже знак большого уважения к джалильцам, признания их со стороны российской общественности», – подчеркнул Ленар Хакимзянов.
Во время политического митинга представят литературную композицию «114 шагов», созданную на основе стихов Лябиба Лерона.
«В композиции прозвучат 11 стихов, посвященных каждому из джалиловцев. Их исполнят артисты Кариевского театра. Режиссер – Булат Гатауллин. Благодаря литературно-музыкальному перформансу, встреча станет еще более оригинальной и живой», – пояснил председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.
«Для Молодежной Ассамблеи такие мероприятия очень важны. Наша молодежь может увидеть героев той эпохи и сегодняшнего дня. Мы провели конкурс на эту тему. А 25 августа мы начнем со стихотворения Мусы Джалиля “Мои песни”. У нас оно прозвучит на языках народов Поволжья», – представила программу председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар.
Мероприятия, в которых принимают участие представители разных поколений, воспитывают молодежь в духе патриотизма, подчеркнула спикер.