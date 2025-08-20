25 августа в Казани пройдут мероприятия ко Дню памяти джалиловцев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Разнообразные мероприятия, посвященные герою-поэту Мусе Джалилю и его соратникам, будут проходить 25 августа. В них примут участие представители органов власти, поэты, писатели, деятели искусств.

«25 августа – очень скорбный, важный день – мы вспоминаем Героя Советского Союза, нашего великого поэта Мусу Джалиля и его боевых товарищей. В этот день они, сражаясь за свою Родину, были зверски убиты. Но память о них жива в наших сердцах, и в наши дни их подвиги еще более актуальны», – отметил заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятиям 25 августа – Дня памяти джалиловцев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Программа начнется со встречи в 10.00 в музее-квартире Мусы Джалиля. На Площади 1 мая в Казани с 12.00 будет проходить поэтический митинг.

«В этом году гостем этого масштабного мероприятия станет один из руководителей Союза писателей России Николай Иванов. Это уже знак большого уважения к джалильцам, признания их со стороны российской общественности», – подчеркнул Ленар Хакимзянов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во время политического митинга представят литературную композицию «114 шагов», созданную на основе стихов Лябиба Лерона.

«В композиции прозвучат 11 стихов, посвященных каждому из джалиловцев. Их исполнят артисты Кариевского театра. Режиссер – Булат Гатауллин. Благодаря литературно-музыкальному перформансу, встреча станет еще более оригинальной и живой», – пояснил председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для Молодежной Ассамблеи такие мероприятия очень важны. Наша молодежь может увидеть героев той эпохи и сегодняшнего дня. Мы провели конкурс на эту тему. А 25 августа мы начнем со стихотворения Мусы Джалиля “Мои песни”. У нас оно прозвучит на языках народов Поволжья», – представила программу председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар.

Мероприятия, в которых принимают участие представители разных поколений, воспитывают молодежь в духе патриотизма, подчеркнула спикер.