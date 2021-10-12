В лонг-лист премии «Глаголица» вошли 240 молодых писателей

Ридерская комиссия составила лонг-лист Независимой литературной премии «Глаголица». В него вошли 240 авторов в возрасте от десяти до 17 лет. С полным их списком можно ознакомиться на сайте проекта.

Организаторы проекта отмечают, что в этот раз премия привлекла внимание в два раза больше авторов по сравнению с прошлым годом. Приемная комиссия рассмотрела 1400 заявок из 19 стран мира.

Наибольшее количество желающих принять участие в проекте оказалось из Москвы. На втором месте — Казань, а бронзу в этом рейтинге взял Санкт-Петербург.

Зарубежные участники, пишущие на русском языке, смогли подать заявку в номинации «Билингвы». Оргкомитетом приняты работы из Испании, Германии, Италии, Швеции, США, Китая, Австрии, Франции и других стран.

Премия «Глаголица» этого года отличается тем, что впервые оргкомитет принимал работы в категории «Художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский язык».

В длинный список этой номинации вошли участники из Казани, Кайбицкого, Сабинского, Зеленодольского, Елабужского, Спасского и ряда других районов Татарстана.

Члены жюри уже приступили к составлению короткого списка. Те, кто его пополнят, получат приглашение на пятидневную литературную смену, которая пройдет в Казани.

Независимая литературная премия «Глаголица» — международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков со всего мира.

В компетентное жюри вошли известные российские авторы: Наринэ Абгарян, Нина Дашевская, Сергей Махотин, Ркаил Зайдулла, Виктор Лунин, Галимьян Гильманов, Ольга Варшавер, Рустем Галиуллин, Алена Каримова, Ольга Мяэотс, Рифат Салах и Ася Петрова. Почетный гость VIII сезона — французский писатель Бернардо Фрио. Финал проекта пройдет в ноябре этого года в Казани.

Создатель и организатор премии «Глаголица» — благотворительный фонд «Счастливые истории». Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.