24 связи: «Вышка» оценила потенциал промкооперации Татарстана с регионами ЕАЭС

ЕАЭС – международная организация региональной интеграции, в которую кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан

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Приоритет – промышленная кооперация

Татарстан обладает одним из самых высоких потенциалов промышленной кооперации с регионами в странах Еавразийского экономического союза (ЕАЭС), установили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (ВШЭ).

Ранее этот же институт, напомним, включал республику в топ-5 самых «импортозависимых» в России. С этим поспорили в Татарстане, но, как теперь оказалось, это на самом деле большой плюс – именно субъекты РФ, обладающие наиболее диверсифицированным индустриальным каркасом (а значит, и более зависимые от связей с различными контрагентами), имеют и наибольший потенциал для международного взаимодействия – как на пространстве ЕАЭС (что стало темой исследования), так и шире.

Напомним, ЕАЭС – международная организация региональной интеграции, в которую кроме России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Но, конечно, самый большой товарооборот у нашей страны ранее складывался лишь с двумя партнерами. По данным на 2021 год (в прошлом году статистика внешней торговли была закрыта), на Беларусь пришлось 38,4 млрд долларов, а на Казахстан – 25,6 млрд долларов товарооборота. На Армению, для сравнения, – всего 2,6 млрд долларов, на Кыргызстан – 2,5 млрд долларов. При этом только с Узбекистаном, который в ЕАЭС пока имеет статус наблюдателя (как Молдова и Куба), товарооборот тогда лишь чуть не дотянул тогда до 7 млрд, с Туркменистаном (никакого статуса не имеет, но на заседания Союза приглашается) оказался самым мизерным, 865 млн долларов.

Впрочем, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), объем взаимной торговли с ЕАЭС по итогам прошлого года установил исторический рекорд, увеличившись на 10,3% к предыдущему году – до 80,6 млрд долларов. И Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в ЕАЭС в 1,4 раза год к году – на 9,8 млрд долларов, из них в Россию — на 9,5 млрд долларов. И рост продолжается. Недавно глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что только с Арменией в этом году товарооборот вырос минимум в два раза. А с Белоруссией, по данным госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, на 17% за первое полугодие.

Причина, в общем, лежит на поверхности: в прошлом году через соседние «дружественные» государства, прежде всего Казахстан, были организованы поставки товаров (комплектующих) и финансовые международные расчеты, что помогло тогда решить авральные проблемы российского бизнеса. Но на новом треке Правительство РФ рассчитывает расширить и углубить функционал сотрудничества с «друзьями» по ЕАЭС. Так, к декабрю стороны планируют разработать проект новой декларации об основных задачах и ключевых направлениях объединения ЕАЭС до 2030 и 2045 годов — она должна будет продолжить действующую стратегию на 2020–2025 годы.

Среди общих приоритетов – развитие транспортно-логистический связанности, финансовых рынков, продовольственная безопасность, а также промышленная кооперация и совместные проекты. Еще весной на Интеграционном форуме РСПП президент РСПП Александр Шохин призывал к этому партнеров: «Мы не призываем обходить санкции, а использовать те ниши, которые возникают в связи с уходом западных партнеров из России. Безусловно, не только российские компании могут эти ниши занимать, но и компании стран – членов ЕАЭС» (цитата по Reuters). Понятно, что про ниши лучше всего знают на уровне регионов, в этой связи актуальность исследования под названием «Региональный потенциал промышленной кооперации в ЕАЭС», которое ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выпустил в августе, не представляет сомнений.

Александр Шохин: «Мы не призываем обходить санкции, а использовать те ниши, которые возникают в связи с уходом западных партнеров из России» Фото: rspp.ru

«Мы хотели дать российским регионам своеобразный навигатор»

Эксперты «Вышки» изучили 95 территориальных единиц, включая 85 субъектов РФ, семь регионов Республики Беларусь и «агрегированные данные» по остальным трем странам – Казахстану, Армении и Кыргызстану. Не стоит удивляться, что эксперты не оценивали потенциал связей с другими странами СНГ – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан в ЕАЭС не входят, хотя понятно, что с ними взаимодействие и кооперация тоже так или иначе развивается и выстраивается.

«Государства, которые входят в ЕАЭС, в территориальном разрезе совсем не однородные. Мы хотели дать российским регионам своеобразный навигатор, карту потенциальных связей, чтобы они понимали, какие регионы в странах ЕАЭС могут стать для них партнерами. Нам хотелось раскрыть региональные специализации, чтобы стимулировать взаимодействие и интеграцию между субъектами в разных странах», – объяснил «Татар-информу» сверхзадачу один из авторов исследования Евгений Куценко, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Потенциал промышленной кооперации в «Вышке» оценивали через определение «комплементарных отраслей специализации». Для этого экспертам, понятное дело, сначала нужно было выявить те самые специализации. В этом помог так называемый индекс Эллисона – Глейзера, отражающий «уровень географической концентрации занятых в отрасли в отдельном регионе относительно уровня общей отраслевой концентрации занятых во всех территориальных единицах». По словам Куценко, таким образом удалось выявить очень небольшое количество отраслевых специализаций по регионам вообще, но те, что выявили, можно считать максимально надежными. «Они точно есть, то есть мы увидели объективно существующие и действующие в регионах промышленные кластеры», – заверил эксперт.

Евгений Куценко: «Государства, которые входят в ЕАЭС, в территориальном разрезе совсем не однородные» Фото: issek.hse.ru

Интересно, что в 2021 году НИУ ВШЭ выпускал «Атлас экономической специализации регионов России», в котором была проведена по факту аналогичная работа – только для одной нашей страны. Таких кластеров тогда было выявлено намного больше. Но атлас, объяснил Куценко, был составлен «по более мягким критериям», некоторые специализации в нем «носят сугубо внутрирегиональный характер». В новой же работе учитывались только те отрасли, «которые важны и для региона, и для России, и для всего ЕАЭС». Другим ограничителем для исследователей стала довольно скудная доступная статистика, что также наложило отпечаток на глубину и масштаб охвата выполненного исследования.

Возможно, поэтому выводы в этой части не выглядят открытием Америки. Так, наиболее диверсифицированными индустриальными каркасами, как выяснилось, обладают Москва (15), Казахстан (11), Санкт-Петербург, Минская и Московская области (по 4 на каждую), а также Минск, Татарстан и Самарская область (по 3). То есть по факту, за исключением нашей республики и соседнего по бассейну Волги региона, все промышленное разнообразие в России и союзной с ней Беларуси сконцентрировано в столичных агломерациях. А также в крупнейшей в Центральной Азии 20-миллионной по населению стране, имеющей с Россией давние и устойчивые связи, во многом схожий профиль экономики и второй по объему товарооборот (напомним, в разрезе регионов, а в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент, эту республику эксперты не оценивали).

Еще в 23 регионах, попавших в исследование, число специализаций не превышает двух, а в 64 (две трети от общего числа рассматриваемых территориальных единиц) такие вообще отсутствуют (по крайней мере, если смотреть на это сквозь призму того самого индекса). «Иными словами, концентрация занятых в отдельных обрабатывающих видах деятельности в этих регионах не превышает среднего по ЕАЭС уровня», – объяснили эксперты ВШЭ. А раз так, то и потенциал промышленной кооперации у них, скажем мягко, пониженный.

Самой распространенной отраслью региональной специализации в ЕАЭС оказалось производство кокса и нефтепродуктов – такая была обнаружена в 12 регионах, в том числе, понятное дело, и в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нефтепродукты, нефтехимия и автопром

Самой распространенной отраслью региональной специализации в ЕАЭС оказалось производство кокса и нефтепродуктов – такая была обнаружена в 12 регионах, в том числе, понятное дело, и в Татарстане. А из регионов стран ЕАЭС – в Казахстане и Витебской области Беларуси (там работает Новополоцкий НПЗ «Нафтана»). Если судить по отгрузке, то на нефтепереработку в нашей республике действительно приходится порядка 25%, а это больше, чем у добычи полезных ископаемых (порядка 22%), а также автомобильной и химической промышленности вместе взятых.

Вторая отрасль специализации Татарстана – это автопром; она же одна из высокотехнологичных и вторая по распространенности на пространстве ЕАЭС (выявлена еще в семи регионах, в том числе в Минске и в Казахстане). Интересно, что эксперты ВШЭ включили в нее две подгруппы обрабатывающей промышленности: производства не только автомобилей, прицепов и полуприцепов (у нас в ней «сидят», например, КАМАЗ и «Соллерс»), но также прочих транспортных средств и оборудования. В этой группе обычно учитывается выпуск авиационной техники, судостроение, а также военная продукция (например, танки).

Третья по числу региональных специализаций – химическая промышленность, она присутствует, кроме Татарстана, еще в шести регионах (из ЕАЭС – опять же, в Казахстане и в Минской области). При этом если оставить за скобками нефтепродукты, то тройку самых популярных высокотехнологичных видов деятельности в ЕАЭС замыкает производство лекарственных средств и материалов. Но эксперты ВШЭ не отнесли ее к отраслям специализации Татарстана, хотя такие производства в республике есть. Возможно, это связано с низкой долей фармпредприятий в отгрузке по республике – по итогам первого полугодия текущего года, например, всего 0,2%.

Вторая отрасль специализации Татарстана – это автопром; она же одна из высокотехнологичных и вторая по распространенности на пространстве ЕАЭС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пространство ЕАЭС – это сейчас пространство возможностей»

Дальше надо было выявить «комплементарные виды деятельности», или потенциальные парные связи между регионами России, в частности Татарстаном, и регионами в странах ЕАЭС. Для этого эксперты ВШЭ проанализировали межотраслевые балансы, или материальные перетоки, воспользовавшись доступными данными Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эта матрица была «наложена» на возможные отношения и внутри Евразийского союза. Дело в том, что крупные отрасли обычно генерируют значительное число смежных производственно-технологических цепочек.

Например, производство резиновых и пластмассовых изделий имеет связи с девятью отраслями, включая авто- и химпром, металлургию, производства электрооборудования, лекарств, мебели, прочих готовых изделий, добычу полезных ископаемых и энергетику. А производство химических веществ и продуктов – с восемью: производствами кокса и нефтепродуктов, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий, лекарств, текстильных изделий, бумаги, обработкой древесины, энергетикой и добычей.

Потенциал промышленной кооперации по каждому субъекту РФ оценивался путем определения количества пар комплементарных специализаций с каждым отдельным регионом ЕАЭС (кроме российских). «Это не те связи, которые есть сейчас, мы не оценивали экспортно-импортные потоки между регионами наших стран, потому что их невозможно оценить, такой статистики нет. Мы пытались оценить потенциал. Логично предположить, что если в регионах есть комплементарные отрасли, то есть отрасли, логически связанные друг с другом единой цепочкой создания стоимости, то это значит, что у регионов есть потенциал кооперации. Возможно, он реализуется, а возможно, и нет. Но пространство ЕАЭС – это сейчас пространство возможностей», – говорит Евгений Куценко.

В итоге по числу потенциальных международных межотраслевых связей на пространстве ЕАЭС Татарстан занял третье место, разделив его с Самарской областью – у обоих регионов таких по 24. По словам Куценко, исследователи «смотрели, какие из отраслей, которые имеют связи с отраслями специализации Татарстана, являются отраслями специализации в регионах ЕАЭС, и предположили, что это могут быть регионы с потенциальными контрагентами для предприятий Татарстана». В итоге оказалось, что 12 потенциальных связей Татарстан имеет с Казахстаном, четыре – с Минской областью, три с Минском, две – с Витебской областью, а по одной – с Брестской и Могилевской областями, а также Кыргызстаном (его также, напомним, оценивали целиком, а не в региональном разрезе).

Впереди с огромным отрывом, естественно, Москва (92), с небольшим – Московская область (26). На четвертом месте – Башкортостан (18), на пятом – Пермский край (15). Все это «регионы, в числе профилей которых присутствуют не менее трех промышленных видов деятельности, включая два высокотехнологичных». Из соседних с Татарстаном регионов больше всего связей на пространстве ЕАЭС могут выстроить Чувашия (9), Нижегородская (8) и Ульяновская (6) области, а минимумом возможностей обладают Оренбургская область (3) и Удмуртская Республика (2).

Хотя проделанная экспертами работа и поражает воображение, ключевой вывод исследования кажется очевидным. Больше всего потенциальных контрагентов для российских регионов находится… в Беларуси, конкретно – в Минской области (22) и Минске (18), а также в Казахстане (24). То есть в двух давно и тесно связанных экономически с Россией странах бывшего СССР.

Перспективная межотраслевая кооперация может быть сформирована вокруг производства электрооборудования и вычислительной, электронной и оптической техники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С акцентом на сочетаемости специализаций»

Учитывая достаточно разнообразный индустриальный профиль Татарстана, весьма жесткий «отбор», проведенный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в деле выявления пресловутых «отраслей специализации», по-видимому, ограничил и оценку реального потенциала нашей республики. Это косвенно признают и в ВШЭ. «Разнообразие отраслевых специализаций расширяет вариативность участия российских регионов в кооперационных цепочках. При этом если по импортозависимости индустриальные регионы, согласно нашим расчетам, находятся в наиболее уязвимом положении, то на площадке ЕАЭС, напротив, именно они обладают самым высоким интеграционным потенциалом. В этом ключе плодотворным может оказаться межрегиональное сотрудничество с акцентом на сочетаемости специализаций», – заявляет Татьяна Остащенко, ведущий эксперт Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В самом исследовании также признается, что в разрезе приоритетных для России отраслей экономики, определенных Концепцией технологического развития на период до 2030 года, участниками потенциальных международных производственных цепочек на пространстве ЕАЭС могут стать регионы с профилями деятельности в химической промышленности и комплементарными ей фармацевтикой и производством резиновых и пластмассовых изделий (тоже развиты в Татарстане).

Другая перспективная межотраслевая кооперация может быть сформирована вокруг производства автотранспортных средств, электрооборудования и вычислительной, электронной и оптической техники, «а также между остальными функционально зависимыми отраслями и специализирующимися в них регионами». И эти отрасли в республике не просто присутствуют, но и являются в последний год лидерами роста.

«Выявленные нами парные связи – это потенциальные связи. Скорее, это некая карта, навигация, доступная для предприятий Татарстана, чтобы они понимали, в каких регионах они, скорее всего, найдут себе потенциальных партнеров, у которых они либо что-то купят, либо которым что-то продадут. Дальше все будет зависеть от двусторонней заинтересованности бизнесов в этих регионах и некой общей активности органов власти», – отмечает Куценко.

По его словам, очень перспективным направлением интеграции на пространстве ЕАЭС является взаимодействие по линии как регионов, так и городов, а также подведомственных органам власти учреждений вроде агентств по привлечению инвестиций или экспортных центров. «Они могут стать контактными точками, которые будут помогать бизнесам взаимодействовать. Прежде всего, в обмене информацией, организации бизнес-миссий и так далее. Может, где-то даже гарантировать поставки, чтобы повышать надежность связей», – сказал он.

«Драйвером евразийской кооперации также могут стать финансовые инструменты поддержки совместных проектов (например, льготные кредиты, гранты, каскадное финансирование), которые получили распространение в мировых интеграционных объединениях. Например, в Европейском союзе в период с 2021 по 2027 год будет направлено более 570 млн евро на прямое финансирование инновационных компаний (главным образом субъектов МСП), которые находятся в разных регионах, связаны производственными цепочками и имеют готовые технологические решения», – говорит Остащенко.

Она также напоминает, что в ЕАЭС в 2024 году может заработать свой механизм льготного кредитования совместных промышленных проектов, «а объем финансирования за пятилетний период составит около 1 млрд долларов». «Претендовать на льготу смогут компании как минимум из трех разных стран, а значит, особенно актуальной станет задача поиска деловых партнеров», – отмечает эксперт. Не случайно Президент России Владимир Путин уже подписал указ, согласно которому Минэкономразвития РФ назначается органом, ответственным за координацию внешнеэкономических связей регионов России.

«Тот же Казахстан: на севере одна ментальность, на юге – другая»

Как рассказали «Татар-информу» в Минпромторге Татарстана, развитие сотрудничества со странами ЕАЭС является «важным направлением международной и внешнеэкономической деятельности республики». Наши делегации регулярно посещают эти страны, а послы государств – членов ЕАЭС, аккредитованные в России, а также деловые круги разного уровня посещают Татарстан не только с рабочими визитами, но и для участия в форумах. Благо в Казани таких мероприятий проходит очень много – от KazanForum до Татарстанского форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. На проходящем в эти дни нефтегазохимическом форуме, например, должна собраться рабочая группа по сотрудничеству между предприятиями нефтехимических комплексов Беларуси и Татарстана.

В 2021 году в республике состоялось заседание Евразийского межправительственного совета Фото: rais.tatarstan.ru

В 2021 году в республике состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, а в ноябре того же года делегация Татарстана во главе с Раисом Рустамом Миннихановым посетила Кыргызстан, где в числе прочего тогда прошел и деловой форум. В феврале 2022-го Казань с рабочим визитом посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а в январе и декабре состоялись рабочие поездки делегаций во главе с Миннихановым в эту республику. В сентябре 2023-го Татарстан планирует принять участие в Международной промышленной выставке «Иннопром.Казахстан» со стендом.

Основой развития двусторонних связей является заключение соглашений о сотрудничестве. Так, например, помимо Соглашения между Правительствами Татарстана и Казахстана о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества от 3 апреля 1996 года у республики есть соглашения и с акиматами Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областей. В Казани действуют Генеральное консульство Казахстана и отделение Посольства Республики Беларусь, а также Генконсульства Узбекистана и Туркменистана (которые в ЕАЭС не входят). Сейчас рассматривается вопрос открытия Генконсульства Кыргызстана. Активно работают на территории республики и национально-культурные автономии народов из стран ЕАЭС.

В свою очередь, представительства Татарстана действуют в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. «В связи с текущей геополитической ситуацией и ростом торгово-экономических отношений России со странами СНГ и Азии произошло увеличение нагрузки на наше представительство в Казахстане. Оно продолжает свою деятельность, обеспечивая взаимодействие во всех сферах, ведется работа по содействию татарстанским производителям в поиске потенциальных партнеров в странах и субъектах пребывания, в выходе на экспорт, а также в решении проблем, связанных с логистикой и импортозамещением», – рассказали «Татар-информу» в Минпромторге РТ.

В республике ведется работа по реализации заключенных соглашений со странами ЕАЭС о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также соглашений между хозяйствующими субъектами. Разработаны протоколы, конкретизирующие формы взаимодействия, в ряде случаев созданы рабочие группы.

«Отметим развитие кооперации с Казахстаном и Беларусью. Они затрагивают большое количество сфер. Но в основном совпадают с отраслями региональной специализации республики: нефтяная и нефтехимическая сфера, автомобиле- и машиностроение. Имеются хорошие перспективы по расширению взаимовыгодных связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области энергетики, высоких технологий, в сфере малого бизнеса», – напомнили в ведомстве.

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия химико-индустриального технопарка «Джизак» в Джизакской области Фото: rais.tatarstan.ru

Помимо взаимной торговли и совместных производств создаются и индустриальные парки. Правда, пока такой опыт у Татарстана накоплен только в Узбекистане, где казанский «Химград» управляет химико-индустриальным парком «Чирчик» в Ташкентской и технопарком «Джизак» в Джизакской областях. «Это совместные проекты, которые помогают в развитии обеим странам. Такие проекты нужны. Ряд предприятий туда перемещаются не потому что им надо релоцироваться, а потому что они видят новые рынки сбыта, им открывается новый мир – вся Азия», – заявил «Татар-информу» зампред ТПП Татарстана Марат Ахматов.

По его словам, наиболее тесные взаимоотношения у Татарстана на пространстве ЕАЭС давно выстроены с Казахстаном и Белоруссией. Многие предприятия республики имеют там контрактные производства – переносят туда часть заказов, например по пошиву одежды. «Там и материалы есть, и рабочая сила недорогая», – говорит Ахматов (по данным РИА Новости, за последний год число компаний с российским капиталом в одном только Казахстане увеличилось на 70%). Из Татарстана в страны ЕАЭС, и не только, организован и несырьевой экспорт, в том числе технологический. «Это и экспорт по линии банковского сервиса, образования, услуг, экспертиз, сервисного обслуживания, комплектующих», – заключил он.

При этом опыт организации многочисленных бизнес-миссий от ТПП в Кыргызстан (за эти два года – несколько делегаций по 50 человек в каждой) пока не дал особых результатов, за исключением некоего контракта с эксклюзивным дистрибьютором лифтов. А до Армении делегации из Татарстана пока вообще не доехали, хотя интерес к этому остается высоким. По данным Минэкономразвития РФ, российские предприниматели видят возможности для реализации проектов в электроэнергетике, транспортной отрасли Армении, готовы заниматься там жилищным строительством, увеличивать поставки стройматериалов и т.д.

По словам Марата Ахматова, кроме оценки экономических предпосылок потенциала промышленной кооперации нельзя забывать и о таком тонком понятии, как учет особенностей культуры каждой страны: «Даже тот же Казахстан: на севере одна ментальность, на юге – другая, подходы к работе разные». «Когда мы говорим про ЕАЭС, нельзя забывать о таких вещах. Кроме того, для предпринимателей важна безопасность, а не все страны могут похвастаться безопасностью ведения бизнеса. Могу сказать, что бывали и негативные случаи: наши предприниматели ездили в эти страны, вкладывали там в открытие бизнесов, а потому сталкивались с банальным отсутствием коммуникаций».