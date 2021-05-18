24 рецепта успеха: Татарское книжное издательство выпустило книгу Венеры Якуповой

В стенах АО «Татмедиа» состоялась автограф-сессия Венеры Якуповой по случаю выпуска ее новой книги «24 рецепта успеха». В ней представлены 24 интервью автора, которые были опубликованы в разные годы на страницах газеты «Казанские ведомости».

«В свое время я встретилась с московским врачом Олегом Торсуновым, приехавшим в Казань с лекциями, в которых он рассказывал о секретах счастья. Эта тема меня заинтересовала, и мне стало любопытно разобраться в этом вопросе. Серия этих интервью началась именно с Торсунова», — уточнила автор.

Она отметила, что в дальнейшем стала выбирать собеседников из разных сфер и обратила внимание, что у каждого из ее спикеров свой набор «ключей» к счастью и успеху.

«Каждый их опыт настолько уникален и интересен, что мне стало совершенно ясно: эти интервью должны иметь широкую аудиторию, а не ограничиваться читателями нашей газеты», — рассказала об идее создании книги Якупова.

В числе интервьюеров Венеры Якуповой Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, юрист Зуфар Фаткудинов, психиатр Михаил Литвак, писатель Аллан Пиз, историк моды Александр Васильев, актриса Лена Ленина, актер Джон Ричардсон, астролог Марианна Полонски и другие.

«И пусть у всех у них отличные рецепты успеха, основными ингредиентами каждого являются терпение, упорство и труд. Именно эти три составляющие – залог счастья», — заявила автор.

Венера Якупова рассказала, что книга ориентирована на тех, кто ищет счастливой и успешной жизни, обратиться к ней может человек любого возраста, так как все интервью написаны популярным языком.

Венера Якупова — главный редактор республиканской газеты «Казанские ведомости», член Союза журналистов РТ, Союза писателей Татарстана, Союза российских писателей, а также член экспертного Совета по региональным печатным СМИ при Минцифре России. Автор книг «100 историй о суверенитете», «Крымские татары, или Привет от Сталина!», «Добро и зло российской журналистики». Автор-составитель книг «Музей детства в Казани», «Путеводитель до Берлина».

Фотографии: Рамиль Гали