24 ноября в Казани стартует ежегодный фестиваль Нацбиблиотеки Татарстана – «Текст»

В Казани с 24 по 26 ноября пройдет третий ежегодный фестиваль Национальной библиотеки Татарстана – «Текст». Программа этого года откроет фонды периодики, редких книг и рукописей, краеведения, нон-фикшн, художественной литературы и искусства. Хедлайнером фестиваля станет писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович.

Фестиваль стартует с республиканского форума профессионалов библиотечного дела «Код доступа». Хедлайнером выступит писатель, филолог, бизнес-лектор и радиоведущий Леонид Клейн с лекцией «Библиотекарь как культурный герой». Лучшими библиотечными кейсами поделятся с коллегами специалисты Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского Санкт-Петербурга. Форум продолжится в формате проектной сессии: библиотечное сообщество республики примет участие в мозговом штурме и презентует свои проекты в рамках подготовки и проведения Всероссийского библиотечного конгресса и ХXVIII Ежегодной конференции РБА в городе Казани, которая стала Библиотечной столицей 2024 года. День завершится подведением итогов первого цикла республиканских библиотечных проектов «Книжное лето» и награждением победителей денежными призами, сообщили в Нацбиблиотеке РТ.

Полная программа фестиваля «Текст» доступна по ссылке. Здесь же можно зарегистрироваться на участие в ряде мероприятий.